बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वालों का अंत हो जाएगा, झांसी में बोले केशव मौर्य, अखिलेश को भी घेरा

झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसका अंत हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह बात पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के द्वारा बनाई जा रही बाबरी मस्जिद के सवाल पर कही।

Dec 07, 2025 04:10 pm ISTDinesh Rathour झांसी
यूपी के झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसका अंत हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह बात पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के द्वारा बनाई जा रही बाबरी मस्जिद के सवाल पर कही। उन्होंने कहा कि 2026 में भाजपा की पश्चिम बंगाल में सरकार बनने वाली है। जब बाबर के नाम का या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया तो पश्चिम बंगाल में 2026 में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। यह राम भक्तों राष्ट्रभक्तों का अपमान है। अरे कोई मस्जिद बनाना चाहते है तो हम विरोध नहीं करते। लेकिन बाबर के नाम पर बनाएगा तो उसका विरोध ही नहीं होगा उसका अंत हो जाएगा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया।

एसआईआर की परेशानी और अखिलेश की बयानबाजी पर केशव ने कहा कि एसआईआर का सवाल आयोग से करना चाहिए। वह एक प्रक्रिया है। इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। पत्रकार ने कहा कि एसआईआर में वोट काटने का काम हो रहा है। इस पर केशव ने कहा कि अखिलेश की यह बचकानी बातों को क्या जवाब दूं। यह सवाल चुनाव आयोग से करना चाहिए। इस तरह के सवाल से वह हंसी का पात्र बनते है। इसके पहले उन्हें ठीक से अध्यन करना चाहिए।

