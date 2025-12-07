बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वालों का अंत हो जाएगा, झांसी में बोले केशव मौर्य, अखिलेश को भी घेरा

यूपी के झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसका अंत हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह बात पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के द्वारा बनाई जा रही बाबरी मस्जिद के सवाल पर कही। उन्होंने कहा कि 2026 में भाजपा की पश्चिम बंगाल में सरकार बनने वाली है। जब बाबर के नाम का या बाबरी के नाम का असली ढांचा अयोध्या से ढह गया तो पश्चिम बंगाल में 2026 में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। यह राम भक्तों राष्ट्रभक्तों का अपमान है। अरे कोई मस्जिद बनाना चाहते है तो हम विरोध नहीं करते। लेकिन बाबर के नाम पर बनाएगा तो उसका विरोध ही नहीं होगा उसका अंत हो जाएगा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया।