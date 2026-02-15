Hindustan Hindi News
जो आदेश से पीड़ित या प्रभावित नहीं वो नहीं दे सकता चुनौती, जमीन पट्टा मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी

Feb 15, 2026 03:11 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
जमीन पट्टा निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी आदेश से पीड़ित या प्रभावित नहीं है तो वह उसे तब तक चुनौती नहीं दे सकता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी आदेश से पीड़ित या प्रभावित नहीं है तो वह उसे तब तक चुनौती नहीं दे सकता, जब तक असाधारण परिस्थिति न हो। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने जमीन का पट्टा निरस्त करने की मांग में दाखिल सुघर सिंह की याचिका को खारिज करते हुए की है। कन्नौज निवासी सुघर सिंह ने याचिका के माध्यम से सरकारी दस्तावेज में बंजर भूमि के रूप में दर्ज जमीन इंद्रपाल व ममता देवी को कृषि भूमि बताकर किए गए पट्टा के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

कन्नौज तहसील में अनौगी मौजा के उम्मेदपुरवा गांव निवासी याची ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत पट्टा आवंटन को चुनौती दी थी। याची के अनुसार इंद्रपाल व ममता देवी के पास पर्याप्त भूमि है। उसका कहना था कि चार जनवरी 2014 को उनके पक्ष में किए गए पट्टे के दौरान संबंधी जमीन खाली नहीं थी, उस पर याची का कब्जा था। उसका प्लाट इसके करीब है। उसने घर बनाया है, ट्यूबवेल लगवाया है। साथ ही पेड़ भी उगाए हैं।

याची ने इस तर्क के साथ कन्नौज के एडीएम फाइनेंस की अदालत में धारा 198 (4) के तहत मुकदमा किया कि आवंटन के समय प्लाट खाली नहीं था इसलिए इसे आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। यह मुकदमा आठ अक्टूबर 2024 को खारिज कर दिया गया। इस आदेश को अतिरिक्त आयुक्त कानपुर प्रथम की कोर्ट में चुनौती दी गई, यहां भी छह अक्टूबर 2025 को इसे खारिज कर दिया गया। दोनों आदेश को इस याचिका में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने पाया कि याची प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है। साथ ही कहा कि जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार केस (1976) में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अज्ञात व्यक्ति को तब तक अदालत आने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो। याची पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आता इसलिए उसकी याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Allahabad High Court Up Latest News UP Police अन्य..
