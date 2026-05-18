जो मुस्लिम हैं वह पहले हिंदू थे, कोई अरब से नहीं आया; राजा भैया के बयान से मचा घमासान
प्रतापगढ़ से कुंडा विधायक राजा भैया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राजा भैया कह रहे हैं कि जो आज मुस्लिम हैं वह पहले हिंदू थे। कोई भी अरब से नहीं आया है। राजा भैया के इस वीडियो ने सियासी माहौल में हलचल पैदा कर दी है।
Raja Bhaiya News: अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले प्रतापगढ़ कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का एक वीडियो सोशल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राजा भैया कह रहे हैं कि जो आज मुस्लिम हैं, वह पहले हिंदू थे। कोई अरब से नहीं आया है। राजा भैया के वायरल इस वीडियो ने सियासत में घमासान मचा दिया है। वायरल वीउियो तीन दिन पहले का बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो प्रतापगढ़-प्रयागराज सीमा पर स्थित मादूपुर गांव का है। राजा भैया तीन दिन पहले वहां आयोजित धार्मिक एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। गांव में देवव्रत महाराज की थी, जिसमें भी राजा भैया ने भाग लिया था। इस दौरान राजा भैया ने मंच से मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के एक नेता द्वारा की गई टिप्पणी पर राजा भैया ने कहा था अगर इस्लाम के खिलाफ ऐसी बात कही जाती तो बड़ा विरोध हो जाता। समाज में एकता पर जोर देते हुए राजा भैया बोले, जाति-पाती छोड़कर हम सब हिंदू-भाई-भाई हैं। राजा भैया ने कहा, जो आज मुस्लिम हैं, वह पहले हिंदू ही थे, कोई अरब से नहीं आया है। जो आस्था विहीन और कायर थे, जो लोभी, लालची थे जो निष्ठाहीन थे, उन लोगों के दबाव में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। जो धार्मिक थे, वीर थे, बलिदानी थे आज हम सभी लोग उनकी सत्ता में हैं।
अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा
मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राजा भैया बोले, अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग नारा लगाते हैं जय संविधान। उन्होंने कहा, संविधान इसलिए है क्यों कि भारत हिंदू बाहुल्य देश है। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन भारत हिंदू बहुल्य नहीं रह जाएगा, उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे। उन्होंने कहा, भारत को वर्षों से मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज तक उसे कोई मिटा नहीं पाया। भारत को मिटाने के लिए सदियों से प्रयास किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।