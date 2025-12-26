Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThose visiting Lakhimpur Kheri Dudhwa Tiger Reserve in the new year 2026 should know these strict rules
नए साल दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले जान लें यह सख्त नियम, उल्लंघन पर रद्द होगी बुकिंग

नए साल दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले जान लें यह सख्त नियम, उल्लंघन पर रद्द होगी बुकिंग

संक्षेप:

नए साल पर अगर आप दुधवा टाइगर रिजर्व जा रहे हैं तो यह सख्त नियम जान लें।दुधवा में अगर जश्न के नाम पर शराब के जाम छलके, नॉनवेज का इस्तेमाल हुआ और कदम बहके तो बुकिंग रद हो सकती है। यही नहीं, नशे या नॉनवेज खाने के साथ सैलानी पकड़ा गया तो कार्रवाई भी होगी।

Dec 26, 2025 04:26 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नए साल में लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों को सख्त नियमों का पालन करना होगा। दुधवा में अगर जश्न के नाम पर शराब के जाम छलके, नॉनवेज का इस्तेमाल हुआ और कदम बहके तो बुकिंग रद हो सकती है। यही नहीं, नशे या नॉनवेज खाने के साथ सैलानी पकड़ा गया तो कार्रवाई भी होगी। वहीं, शक होने पर उनके सामान की चेकिंग की जा सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दुधवा टाइगर रिजर्व में हर साल नए साल का जश्न मनाने के लिए देश से लेकर विदेश तक के सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। इस बार तीन जनवरी तक बुकिंग भी फुल चल रही है। वैसे तो दुधवा आने वाले सैलानी यहां कुदरती नजारा लेने पहुंचते हैं। वे यहां दुर्लभ कुदरती सौंदर्य और वन्यजीवों का दीदार करते हैं। वहीं, नए साल पर अक्सर कुछ सैलानी जंगल को पिकनिक स्पॉट समझकर भी आ जाते हैं। ऐसे सैलानी जंगल के बीच दुधवा में स्थित गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस और हटों में रुककर कई दफा पार्टी करते हैं। चोरी-चुपके सैलानी शराब और नॉनवेज भी लेकर आ जाते हैं। ​दुधवा में नॉनवेज और शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके बाद भी नियमों से अनजान या नशे के शिकार लोग यह हिमाकत कर जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। दुधवा प्रशासन ने बताया कि टाइगर रिजर्व में नॉनवेज और अल्कोहल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई सैलानी शराब या फिर मांसाहारी भोजन के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई करते हुए उसकी बुकिंग रद की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:ग्राम पंचायत में मनरेगा घोटाले में बड़ा ऐक्शन, वीडीओ-प्रधान से होगी रिकवरी

​ब्रेथ एनालाइजर के साथ होगी चेकिंग

दुधवा आने वाले सैलानी पार्क के नियम न तोड़ सकें, इसे लेकर दुधवा के कर्मचारी ब्रेथ एनालाइजर के साथ मुस्तैद किए गए हैं। रात को हट व कॉटेज में रुकने वाले सैलानियों को शक होने पर अपनी जांच भी करानी पड़ सकती है। यही नहीं, जंगल सफारी में रूम खाली करने के दौरान बैग व सामान की जांच भी करानी होगी। दुधवा में रात्रि विश्राम के दौरान अगर कोई भी सैलानी शराब के नशे में पाया जाता है तो उसकी तत्काल बुकिंग रद्द करने की कार्रवाई होगी। जरा सा भी संदेश होने पर कर्मचारी जंगल सफारी के दौरान भी सैलानियों की जांच कर सकते हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Lakhimpur Kheri
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |