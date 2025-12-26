नए साल दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले जान लें यह सख्त नियम, उल्लंघन पर रद्द होगी बुकिंग

संक्षेप: नए साल पर अगर आप दुधवा टाइगर रिजर्व जा रहे हैं तो यह सख्त नियम जान लें।दुधवा में अगर जश्न के नाम पर शराब के जाम छलके, नॉनवेज का इस्तेमाल हुआ और कदम बहके तो बुकिंग रद हो सकती है। यही नहीं, नशे या नॉनवेज खाने के साथ सैलानी पकड़ा गया तो कार्रवाई भी होगी।

नए साल में लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों को सख्त नियमों का पालन करना होगा। दुधवा में अगर जश्न के नाम पर शराब के जाम छलके, नॉनवेज का इस्तेमाल हुआ और कदम बहके तो बुकिंग रद हो सकती है। यही नहीं, नशे या नॉनवेज खाने के साथ सैलानी पकड़ा गया तो कार्रवाई भी होगी। वहीं, शक होने पर उनके सामान की चेकिंग की जा सकती है।

दुधवा टाइगर रिजर्व में हर साल नए साल का जश्न मनाने के लिए देश से लेकर विदेश तक के सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। इस बार तीन जनवरी तक बुकिंग भी फुल चल रही है। वैसे तो दुधवा आने वाले सैलानी यहां कुदरती नजारा लेने पहुंचते हैं। वे यहां दुर्लभ कुदरती सौंदर्य और वन्यजीवों का दीदार करते हैं। वहीं, नए साल पर अक्सर कुछ सैलानी जंगल को पिकनिक स्पॉट समझकर भी आ जाते हैं। ऐसे सैलानी जंगल के बीच दुधवा में स्थित गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस और हटों में रुककर कई दफा पार्टी करते हैं। चोरी-चुपके सैलानी शराब और नॉनवेज भी लेकर आ जाते हैं। ​दुधवा में नॉनवेज और शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके बाद भी नियमों से अनजान या नशे के शिकार लोग यह हिमाकत कर जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। दुधवा प्रशासन ने बताया कि टाइगर रिजर्व में नॉनवेज और अल्कोहल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई सैलानी शराब या फिर मांसाहारी भोजन के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई करते हुए उसकी बुकिंग रद की जा सकती है।