आजम खान ने अखिलेश यादव के साथ मंच साझा कर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस का कद कुछ ज्यादा बढ़ा दिया गया है और उसका मकसद सरकार बनने से रोकना है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर पीडीए के घोषणापत्र में शामिल नहीं किए गए वादे भी पूरे किए जाएंगे।

लखनऊ, विशेष संवाददाता: जेल से छूटने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पहली बार मंच साझा कर रहे आजम खान ने गुरुवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग अखिलेश यादव को आजकल परेशान कर रहे हैं, आपने उनका (कांग्रेस) कद कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। उनका मकसद सिर्फ सरकार न बनने देना है। आपको बता दें सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद लगातार अखिलेश पर हमलावर हैं। उन्होने कहा कि पीडीए के प्रणपत्र में जो नहीं है, सरकार बनने पर वह भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल से मैंने कोशिश की है कि आपको परेशान करने वालों को ऐसी दवा मिलनी चाहिए कि वह असलियत पर आ जाएं। वह किस तरह सरकार न बनने दें, किसी का खेल बिगाड़ दें, इसी का छोटा सा घटिया मंसूबा पाले हुए हैं।

जेल के अनुभव और घोषणापत्र पर बयान आजम खां ने अपने जेल के सफर की पीड़ा को बयां करते हुए कहा कि अगर मैं कोई आम आदमी होता तो मुझे मर जाना चाहिए लेकिन वह बड़े सख्त जान साबित हुए हैं। हम मरेंगे तो लेकिन कुछ करके मरेंगे। उन्होंने रामपुर की एक कहानी सुनाकर कांग्रेस के लिए कहा कि कुछ लोगों का काम खेल बिगाड़ना होता है। बोले-यह घोषणापत्र ऐसा है जो नहीं रोशनी लाएगा। जिससे हर दिल का अंधेरा दूर हो जाए। लोग बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम दर्द का बहता हुआ समंदर हैं। हम वोट कटुवा नहीं हैं वोट जुड़वा हैं। अखिलेश यादव से मुखातिब होते हुए कहा कि जेल में जी करता था कि छह महीने के लिए अखिलेश यादव भी जेल आ जाते ताकि जेल में सच मालूम होता कि कैसे गुजरते हैं, दिन कैसे गुजरती हैं रातें। उन्होंने कहा कि ये महज़ घोषणापत्र नहीं है। जब जरूरत होगी तो जो नहीं लिखा है वह भी होगा।

सपा का घोषणा पत्र जारी वहीं गुरूवार को यूपी चुनाव 2027 के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होने कहा कि पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का प्रस्ताव पास करेंगे। 25 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। बेरोजगारी भत्ते में युवाओं को 5000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। बीपीएल परिवार की बुजुर्ग जरूरतमंद महिलाओं के लिए 40 हजार रुपये सालाना पेंशन दी जाएगी। बेटी के जन्म पर 10 ग्राम तक सोना दिया जाएगा। विधवा, दिव्यांग व अनाथ लड़कियों से शादी पर दो लाख की सहायता देने का वादा किया है। गांव में 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी।