लखनऊ से बहराइच-गोंडा जाने वाले ध्यान दें, होली के बाद से घाघरा पर बनने लगेगा पैंटून पुल

लखनऊ से बहराइच-गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर समेत नेपाल जाने वाले ध्यान दें। होली के बाद से घाघरा पर पैंटून पुल बनने लगेगा। इसके लिए पीपों की पहली खेप पहुंच गई। वहां स्टाफ भी पहुंचने लगा है।

लखनऊ-बहराइच मार्ग पर घाघरा पर बने संजय सेतु के निर्माण को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। मरम्मत के दौरान हल्के वाहनों के वैकल्पिक रास्ते के लिए पैंटून पुल बनाया जाना है। इसके लिए पीपों की पहली खेप पहुंच गई। वहां स्टाफ भी पहुंचने लगा है। साथ ही निर्माण कामों में जरूरत के अन्य सामान भी धीरे-धीरे जुटाए जा रहे हैं। इसी के साथ घाघरा पुल के मरम्मत का रास्ता साफ हो गया है। होली के बाद से पैंटून पुल बनने लगेगा।

भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 6 करोडृ 28 लाख रुपये के बजट को हरी झंडी दे दी हैं। बताया जा रहा है कि इन पीपों को नदी किनारे उतारकर दो पीपा को जोड़ कर एक साथ सेट होगा जिससे वाहनों के गुजरने के लिए मजबूत - रास्ता तैयार हो सके। लोक निर्माण विभाग के एक बड़े अधिकारी ने बताया पीपा पुल का निर्माण करने वाले एजेंसी को एक माह का समय दिया गया है। जैसे ही पीपा पुल का निर्माण हो जाएगा जर्जर संजय सेतु पुल का मरम्मत कर शुरू कर दिया जाएगा। पुल का निर्माण 15 अप्रैल तक या उससे पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सख्त निर्देश भी जारी किए गए है। करीब साढ़े पांच सौ मीटर लंबे पैंटून पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग बहराइच करवाएगा। इसके लिए प्रयागराज से दो सौ से ज्यादा पीपे मंगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

काफी समय से जर्जर है पुल संजय सेतु 42 वर्ष पुराना है जो काफी समय से जर्जर है। इस बारिश से पूर्व इसे मरम्मत किया जाना जरूरी हो गया था। कई बार पुल पर अस्थायी तौर से ज्वाइंटर को सही किया गया। तकनीकी कमेटी ने इस तरह अस्थायी मरम्मत को गैर जरूरी बताया और पुल पर बेहतर तरीके से मरम्मत किए जाने की जरूर बताई उसी कड़ी में शासन स्तर पर पुलिस के निर्माण का रास्ता साफ किया गया है। लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं होने पाए इसके लिए पैंटून पुल बनाने की योजना बनाई गई। इस पुलस पर हल्के वाहन आ जा सकेंगे।