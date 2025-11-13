Hindustan Hindi News
Those handing over cows to butchers shouldnt worry about cow milk plants minister dharampal hits back at akhilesh yadav
गायों को कसाइयों को सौंपने वाले न करें काऊ मिल्क प्लांट की चिंता, योगी मंत्री का सपा प्रमुख पर पलटवार

गायों को कसाइयों को सौंपने वाले न करें काऊ मिल्क प्लांट की चिंता, योगी मंत्री का सपा प्रमुख पर पलटवार

संक्षेप: धर्मपाल सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर को बर्बाद करने वाली सपा के प्रमुख घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। योगी सरकार इसी वित्तीय वर्ष में कन्नौज स्थित काऊ मिल्क प्लांट को चालू करने जा रही है।

Thu, 13 Nov 2025 09:50 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गाय को कसाइयों के हाथ सौंपने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का काऊ मिल्क प्लांट के संबंध में बयान हास्यास्पद है जबकि पशुपालकों की सर्वाधिक दुर्गति उनके ही शासनकाल में हुई थी। धर्मपाल सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर को बर्बाद करने वाली सपा के प्रमुख घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। योगी सरकार इसी वित्तीय वर्ष में कन्नौज स्थित काऊ मिल्क प्लांट को चालू करने जा रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसके संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। र्मपाल ने कहा कि सपा सरकार द्वारा बनाए गए इस 140 करोड़ रुपये के प्लांट को भाजपा सरकार ने न केवल संरक्षित किया, बल्कि जून 2025 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ एमओयू साइन कर इसे पुनः चालू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। गोरखपुर, कानपुर और कन्नौज के डेयरी प्लांट्स सहित अम्बेडकरनगर की पशु आहार निर्माणशाला के संचालन के लिए यह एमओयू किसानों की आय दोगुनी करने और दुग्ध उत्पादन को मजबूत बनाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है।

सपा सरकार में बीमारू घोषित थी पराग डेयरी

उन्होंने कहा कि सपा ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने बजट न देकर प्लांट को बंद कर दिया, लेकिन सपा प्रमुख का ये बयान पूरी तरह तथ्यों से परे हैं। सपा सरकार की वित्तीय अनियमितताओं के चलते ही कुप्रबंधन के कारण बंद हुआ था। सपा सरकार ने दावा किया था कि यह प्लांट 15 जिलों के 60 हजार किसानों को लाभ पहुंचाएगा और प्रतिदिन 1 लाख लीटर गाय का दूध स्टोर करेगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह कभी पूर्ण क्षमता पर नहीं चला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (पीसीडीएफ, जिसे पराग डेयरी के नाम से जाना जाता है) है। सपा शासनकाल में इस महत्वपूर्ण संस्था को ‘बीमारू’ घोषित कर दिया गया। जिससे ना सिर्फ पशुपालकों को नुकसान हुआ बल्कि सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था बंद होने की स्थिति में आ गई जिसे योगी सरकार बनने के बाद से लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। आज दुग्ध संघ घाटे से उबर रहे हैं और किसानों को समय पर उनके दुग्ध मूल्य का भुगतान हो रहा है। हम सपा सरकार के गढ्ढों को भी भर रहे हैं। किसानों की एक एक पाई का भुगतान योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है।

योगी सरकार ने कमियों को दूरने के लिए उठाए ठोस कदम

मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज़ी के नेतृत्व में दिसंबर 2024 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बैठक में दुग्ध संघों में जवाबदेही सुनिश्चित की गई और जून 2025 के एमओयू से कन्नौज प्लांट सहित अन्य इकाइयों को नई ऊर्जा मिली है। आज उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन में पहले पायदान में है और प्रदेश में लगातार दूध उत्पादन में वृद्धि हो रही है, किसानों को बेहतर मूल्य मिल रहा है। सपा अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार के सकारात्मक प्रयासों पर कीचड़ उछालना का कार्य कर रही हैँ। योगी सरकार किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश कि जनता तथ्यों पर विश्वास करती है और वह सपा के झूठे प्रचार से भ्रमित नहीं होंगी।

