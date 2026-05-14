गोंडा-बहराइच वाले जान लें, घाघरा पुल की मरम्मत का 2 तिहाई काम पूरा, कब से चालू होगा?
यूपी में लखनऊ से गोंडा-बहराइच जाने वाले जान लें, घाघरा पुल की मरम्मत का 2 तिहाई काम पूरा हो गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 15 जून तक पुल पर आवागमन बहाल होने का अनुमान है।
UP News: यूपी में लखनऊ में बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जाने वाले लोग जान लीजिए। बाराबंकी में घाघरा नदी(Ghaghra bridge) पर बने पुराने संजय सेतु की मरम्मत का 65 फीसदी काम पूरा हो गया है। कुल 62 ज्वाइंटर बदले जाने हैं लेकिन एक साइड के 32 जॉइंट्स ही बदले जा सके हैं जबकि दूसरी साइड के 20 ज्वाइंटर बदलने का काम हो रहा है। 110 बेयरिंग बदली जा चुकी हैं जबकि अभी 130 और बदली जानी हैं। मरम्मत कार्य में धीमी प्रगति के चलते पुल के 20 मई तक चालू होने की संभावना खत्म हो गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 15 जून तक पुल पर आवागमन बहाल होने का अनुमान है।
घाघरा पुल पर ज्वाइंटर व बेयरिंग बदलने का कार्य चल रहा है। इसके बाद पुल पर डामरीकरण कराया जाएगा जिसमें अभी और समय लगने की संभावना है। कुल 62 ज्वाइंटर बदलना है, जो आधे-आधे कर के बदले जा रहे हैं। एक साइड के 32 ज्वाइंट्स बदल गए हैं, जबकि दूसरी साइड के बीस बदलने का काम हो रहा है। इसी तरह बेयरिंग भी अभी 110 बदली जा चुकी है। जबकि 130 अभी बदली जानी है। इसके बाद डामरीकरण, साइड जाली ओर पेंटिंग का काम होगा जिसे पूर्ण करने में अभी समय लगेगा।
एनएचआई के अवर अभियंता को तहसील बुलाकर प्रगति जानी गई
क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है कि कार्यदायी फर्म मरम्मत कार्य तेज गति से कराए और एनएचआई के अधिकारी मौके पर निगरानी बढ़ाकर समय से पुल चालू कराने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। तहसीलदार विपुल कुमार सिंह ने बताया कि एनएचआई के अवर अभियंता को तहसील बुलाकर प्रगति जानी गई है। कुल 65 फीसदी काम हो चुका है। उनसे कहा गया है कि कार्य में तेजी लाकर जल्द पूरा कराएं। उन्होंने 15 जून तक पुराना पुल चालू होने की उम्मीद जताई है। एनएचआई के अवर अभियंता अनंत मौर्य ने भी इसकी पुष्टि करते कहा कि काम ज्यादा है इसलिए विलंब हो रहा है।
बड़े वाहनों को लंबा चक्कर लगाकर सफर करना पड़ रहा
स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल बंद होने से रोडवेज बसों और मालवाहक बड़े वाहनों को लंबा चक्कर लगाकर सफर करना पड़ रहा है। इससे समय और ईंधन दोनों की अतिरिक्त खपत हो रही है। पीपा पुल से यदि कोई व्यक्ति पिकअप वाहन पर दरवाजा या अन्य बड़ा सामान लादकर निकलना चाहता है तो उसे रोक दिया जाता है, जिससे व्यापारियों और आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें