प्रमाण पत्र मांगने वाले पहले खुद का सर्टिफिकेट दें; शंकराचार्य विवाद पर भड़के अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से माघ मेले के दौरान प्रमाण पत्र मांगे जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें। भाजपाई और उनके संगी-साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल, मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने संगम तट जाने से रोक दिया था।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर शंकराचार्य को लेकर एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, 'मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाणपत्र दें। विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी-साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। भाजपा सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सगी नहीं है। अहंकार तो दशमुखी का भी नहीं बचा था, इन एक मुखी का क्या बचेगा।'

सपा प्रमुख ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'भाजपा सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सगी नहीं है। भाजपा के महाभ्रष्ट राज में मेले के नाम पर कमीशन गटक जाने का नया खेल शुरू हुआ है। इसलिए उन साधु-संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है, जो मेले की शोभा होते हैं। जिनका दर्शन मात्र ही आशीर्वाद होता है, उनके साथ बेहद आपत्तिजनक-अपमानजनक हिंसक दुर्व्यवहार शासन-प्रशासन इसलिए कर रहा है क्योंकि कमीशनखोरी में भाजपाई गुट की मिलीभगत है।'