Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThose are ashamed say Vande Mataram are anti-national forces Deputy Chief Minister Brajesh Pathak an ABVP event
जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है वो देश विरोधी ताकतें, ABVP के कार्यक्रम में बोले ब्रजेश पाठक

जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है वो देश विरोधी ताकतें, ABVP के कार्यक्रम में बोले ब्रजेश पाठक

संक्षेप:

बदायूं में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66 में अधिवेशन में पहुंचे यूपी के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

Dec 28, 2025 05:24 pm ISTDinesh Rathour बदायूं, हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

यूपी के बदायूं में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66 में अधिवेशन में पहुंचे यूपी के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आने वाले समय में और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। भारत में देश विरोधी ताकत है और आवाजों को बंद करने के लिए विद्यार्थी परिषद को ऐसे ही कार्य करना होगा और आगे आना होगा तब जाकर हम देश विरोधी ताकतों को उखाड़ पाएंगे। बोले भारत माता हमारी मां है और इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। इस देश के नेताओं को संसद से लेकर बाहर तक वंदेमातरम करने में शर्म आती है। जिनको वंदेमातरम कहने में शर्म आती हो ऐसे नेता और एक देशभक्त नहीं हो सकते ऐसे लोग देश विरोधी ताकत हो सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रविवार को शहर के जिला शिक्षण में प्रशिक्षण संस्थान बदायूं डायरेक्ट ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66 वें अधिवेशन आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक रहे और विशेष स्थिति भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिं सहित अन्य पदाधिकारी रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के नाम निर्माण एवं युवाओं को आगे लाने की जिम्मेदारी है।

विद्यार्थी परिषद के युवा आगे हैं और गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची के तहत ऐसे लोग जो घुसपैठियों हैं मृतक हैं उनके नाम को बाहर करायेऔर जिनके वोट नहीं बने उनके वोट बनवाएं। बोले विपक्ष तो बेवजह का मुद्दा बनाए हुए हैं बिहार में जनता ने ऐसे लोगों को पूरी तरह जानकारी दिया है यूपी में भी जनता सपा के गुंडाराज माफिया राज को जानकारी चुकी है और एक बार फिर से 2027 में भाजपा की सरकार जनता बनाने का कार्य करेगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Badaun News Up Latest News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |