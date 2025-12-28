जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है वो देश विरोधी ताकतें, ABVP के कार्यक्रम में बोले ब्रजेश पाठक

संक्षेप: बदायूं में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66 में अधिवेशन में पहुंचे यूपी के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

यूपी के बदायूं में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66 में अधिवेशन में पहुंचे यूपी के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आने वाले समय में और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। भारत में देश विरोधी ताकत है और आवाजों को बंद करने के लिए विद्यार्थी परिषद को ऐसे ही कार्य करना होगा और आगे आना होगा तब जाकर हम देश विरोधी ताकतों को उखाड़ पाएंगे। बोले भारत माता हमारी मां है और इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। इस देश के नेताओं को संसद से लेकर बाहर तक वंदेमातरम करने में शर्म आती है। जिनको वंदेमातरम कहने में शर्म आती हो ऐसे नेता और एक देशभक्त नहीं हो सकते ऐसे लोग देश विरोधी ताकत हो सकती हैं।

रविवार को शहर के जिला शिक्षण में प्रशिक्षण संस्थान बदायूं डायरेक्ट ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66 वें अधिवेशन आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक रहे और विशेष स्थिति भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिं सहित अन्य पदाधिकारी रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के नाम निर्माण एवं युवाओं को आगे लाने की जिम्मेदारी है।