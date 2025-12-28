जिनको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है वो देश विरोधी ताकतें, ABVP के कार्यक्रम में बोले ब्रजेश पाठक
यूपी के बदायूं में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66 में अधिवेशन में पहुंचे यूपी के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आने वाले समय में और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। भारत में देश विरोधी ताकत है और आवाजों को बंद करने के लिए विद्यार्थी परिषद को ऐसे ही कार्य करना होगा और आगे आना होगा तब जाकर हम देश विरोधी ताकतों को उखाड़ पाएंगे। बोले भारत माता हमारी मां है और इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। इस देश के नेताओं को संसद से लेकर बाहर तक वंदेमातरम करने में शर्म आती है। जिनको वंदेमातरम कहने में शर्म आती हो ऐसे नेता और एक देशभक्त नहीं हो सकते ऐसे लोग देश विरोधी ताकत हो सकती हैं।
रविवार को शहर के जिला शिक्षण में प्रशिक्षण संस्थान बदायूं डायरेक्ट ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66 वें अधिवेशन आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक रहे और विशेष स्थिति भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिं सहित अन्य पदाधिकारी रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के नाम निर्माण एवं युवाओं को आगे लाने की जिम्मेदारी है।
विद्यार्थी परिषद के युवा आगे हैं और गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची के तहत ऐसे लोग जो घुसपैठियों हैं मृतक हैं उनके नाम को बाहर करायेऔर जिनके वोट नहीं बने उनके वोट बनवाएं। बोले विपक्ष तो बेवजह का मुद्दा बनाए हुए हैं बिहार में जनता ने ऐसे लोगों को पूरी तरह जानकारी दिया है यूपी में भी जनता सपा के गुंडाराज माफिया राज को जानकारी चुकी है और एक बार फिर से 2027 में भाजपा की सरकार जनता बनाने का कार्य करेगी।