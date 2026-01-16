Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThose applying for new electricity connections in Uttar Pradesh will get significant relief; they will can choose
यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेने वालों को बड़ी राहत, मीटर के लिए विकल्प, खुद चुन सकेंगे

यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेने वालों को बड़ी राहत, मीटर के लिए विकल्प, खुद चुन सकेंगे

संक्षेप:

यूपी में बिजली का नया कनेक्शन लेने वालों को बड़ी राहत मिली गई है। मीटर का चुनाव खुद कर सकेंगे। ग्राहकों को स्मार्ट के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर का भी विकल्प दिया गया है। 

Jan 16, 2026 06:20 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, रोहित मिश्र, लखनऊ
share Share
Follow Us on

बिजली कनेक्शन की दरों में नॉन स्मार्ट पोस्टपेड मीटर यानी इलेक्ट्रॉनिक मीटरों का भी विकल्प दिया गया है। कनेक्शन की दरें तय करने वाले आदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीटर के भी दाम नियामक आयोग ने तय किए हैं। पहले इनका मूल्य 872 रुपये था, जिसे घटाकर 767 रुपये कर दिया गया है। आदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की मौजूदगी बरकरार रखे जाने के बाद नियमत: उपभोक्ता स्मार्ट मीटरों के बजाए इलेक्ट्रॉनिक मीटर से कनेक्शन दिए जाने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे और बिजली कंपनियां इससे इनकार नहीं कर सकतीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीते साल 10 सितंबर से प्रदेश भर में इलेक्ट्रॉनिकट मीटरों के बजाय स्मार्ट मीटर से ही उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटरों को भी पोस्टपेड के बजाय प्रीपेड मोड में ही लगाया जा रहा है। प्रीपेड मीटर अनिवार्य किए जाने पर पहले ही नियामक आयोग में मामला विचाराधीन है। पावर कॉरपोरेशन पर विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) का उल्लंघन करने का आरोप है। इस धारा में ही उपभोक्ताओं को विकल्प दिया गया है कि वे प्रीपेड या पोस्टपेड जैसा भी चाहें कनेक्शन लें।

ये भी पढ़ें:हनुमान जी के बाद दुर्गा की परिक्रमा कर रहा कुत्ता, पशु डॉक्टरों की टीम पहुंची

अभी यह मसला सुलझा भी नहीं है और 31 दिसंबर को मंजूर की गई नई ‘कॉस्ट डाटा बुक’ यानी दरों को तय करने के आदेश में इलेक्ट्रॉनिक मीटर का प्रचलन बरकरार रखे जाने के बाद एक और विवाद खड़ा हो गया है। 65 पेज के आदेश के 64वें पन्ने में एनेक्शचर 29 में नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटरों के दाम के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के भी दाम तय किए हैं। सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटर का दाम 767 रुपये जबकि तीन फेज के इलेक्ट्रॉनिक मीटर का दाम 1853 रुपये तय किया गया है।

नोएडा और आगरा में अब भी लग रहे इलेक्ट्रॉनिक मीटर

नियामक आयोग ने जहां अपने आदेश में उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने का विकल्प दिया है। वहीं नोएडा पावर कंपनी और आगरा में टोरेंट पावर अभी भी इलेक्ट्रानिक मीटर ही लगा रहे हैं।

भले ही पूरे प्रदेश में 10 सितंबर 2025 से नए कनेक्शन स्मार्ट मीटरों के साथ ही दिए जा रहे हैं, लेकिन नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड और टोरेंट पावर के अधिकार क्षेत्र में ये लागू नहीं है। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड और टोरेंट पावर अब भी इलेक्ट्रॉनिक मीटरों के साथ ही नया बिजली कनेक्शन दे रही है। सूत्र बताते हैं कि कॉस्ट डाटा बुक तय करने के लिए नियामक आयोग में हुई बैठक में भी दोनों कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर बरकरार रखे जाने की मांग की थी।

नियामक आयोग में रखेंगे पक्ष

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और बिजली आपूर्ति कोड समीक्षा पैनल उप समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि कॉस्ट डाटा बुक बिजली कनेक्शनों के लिए बाध्यकारी है। कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह मामला नियामक आयोग के समक्ष ले जाया जाएगा। पावर कॉरपोरेशन के आदेश के बावजूद दोनों निजी कंपनियां अब भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रही हैं जबकि बाकी बिजली कंपनियां स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। इसे कैसे उचित माना जा सकता है? अगर कॉस्ट डाटा बुक में इलेक्ट्रॉनिक मीटर की व्यवस्था है तो यह उपभोक्ताओं का अधिकार है।