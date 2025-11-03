Hindustan Hindi News
this young man from areilly will break the world record of a nigerian student know how
लगातार नौ दिन चार घंटे पढ़कर बरेली के आदित्य बनाएंगे कीर्तिमान, तोड़ेंगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

लगातार नौ दिन चार घंटे पढ़कर बरेली के आदित्य बनाएंगे कीर्तिमान, तोड़ेंगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

आदित्य का यह प्रयास एक नवंबर की सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो 9 नवंबर की दोपहर एक बजे तक चलेगा। यानी उन्हें पूरे नौ दिन और चार घंटे तक बिना रुके, निरंतर पढ़ना होगा। इस प्रयास के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम मौके पर मौजूद है, जो पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी और मॉनिटरिंग कर रही है।

Mon, 3 Nov 2025 02:20 PMAjay Singh आशीष दीक्षित, बरेली
बरेली का एक युवा अब ऐसा कीर्तिमान बनाने जा रहा है, जो न केवल जिले बल्कि देश का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराएगा। सीबीगंज निवासी 26 वर्षीय आदित्य शंकर ने नाइजीरिया के छात्र सैमसन आजाओ के रिकॉर्ड को तोड़ने का संकल्प लिया है। सैमसन ने वर्ष 2014 में 215 घंटे 5 मिनट तक लगातार पढ़ाई (रीडिंग अलाउड) कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अब आदित्य इसे पीछे छोड़ते हुए 220 घंटे लगातार बोलकर पढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं।

आदित्य का यह प्रयास एक नवंबर की सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो 9 नवंबर की दोपहर 1 बजे तक चलेगा। यानी उन्हें पूरे 9 दिन और चार घंटे तक बिना रुके, निरंतर पढ़ना होगा। इस ऐतिहासिक प्रयास के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम मौके पर मौजूद है, जो पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी और मॉनिटरिंग कर रही है। स्थानीय स्तर पर भी प्रमाणक और गवाहों की टीम नियुक्त की गई है, जो पूरी प्रक्रिया की पुष्टि करेगी।

आदित्य ने बताया कि कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर नाइजीरियाई छात्र का रिकॉर्ड देखा था। तभी उनके मन में यह ख्याल आया कि अगर कोई इंसान 215 घंटे तक पढ़ सकता है, तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने इंटरनेट से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का संपर्क विवरण खोजा और ईमेल के माध्यम से टीम से संवाद स्थापित किया। अनुमति मिलने के बाद उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। आदित्य कहते हैं, ‘मैं चाहता हूं कि यह रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो। मेरे पापा शंकर लाल गंगवार मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। जब मैंने रिकॉर्ड बनाने की बात कही, तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया।’ आदित्य चाहते हैं कि यह रिकॉर्ड हमारे देश के नाम हो जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी मेहनत और लगन के दम पर यह कीर्तिमान जरूर बनेगा।

रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी

गिनीज टीम की शर्तों के अनुसार, आदित्य को इस दौरान केवल कुछ निश्चित ब्रेक की अनुमति होगी। हर घंटे की पढ़ाई के बाद उन्हें पांच मिनट का आराम मिलेगा। उनका पूरा सेशन लाइव मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग के माध्यम से दस्तावेजीकृत किया जाएगा। आदित्य का लक्ष्य है कि 9 नवंबर दोपहर 1 बजे तक 220 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ‘लांगेस्ट मैराथन रीडिंग अलाउड’ का नया रिकॉर्ड दर्ज कराएं। उनका यह प्रयास न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि होगा, बल्कि बरेली और भारत के लिए गौरव का क्षण भी बनेगा।

बेसहारा पशुओं की देखभाल भी करते हैं आदित्य

आदित्य शंकर बीएससी-बीएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब एमएड कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ-साथ वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक बेसहारा पशुओं के संरक्षण और देखभाल के लिए कार्य किया। उनका मानना है कि ‘जो काम समाज को प्रेरणा दे, वही असली उपलब्धि है।’

