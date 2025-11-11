Hindustan Hindi News
यूपी की इस यूनिवर्सिटी में छुट्टियों का कैलेंडर जारी, जानें अगले साल कितने अवकाश पाएंगे कर्मचारी

यूपी की इस यूनिवर्सिटी में छुट्टियों का कैलेंडर जारी, जानें अगले साल कितने अवकाश पाएंगे कर्मचारी

संक्षेप: बीएचयू के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अगले साल का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अवकाश सूची में कोई फेरबदल नहीं है। हालांकि 2026 में तीन अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। BHU की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि रविवार को पड़ने वाले अवकाश की जगह कोई अतिरिक्त छुट्टी देय नहीं होगी।

Tue, 11 Nov 2025 03:58 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
BHU Holidays Calendar: बीएचयू के कर्मचारियों को 2026 में 41 छुट्टियां मिलेंगी। इनके साथ ही दो निर्बंधित अवकाश भी उन्हें दिए जाएंगे। इस तरह पूरे साल में मिलने वाली कुल छुट्टियों की संख्या 43 हो जाएगी। इनमें 31 छुट्टियां और हर महीने के द्वितीय शनिवार के 12 अवकाश शामिल हैं। इसके अलावा अकादमिक वर्ग के लिए ग्रीष्म और शीतावकाश भी शामिल होंगे।

बीएचयू के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अगले वर्ष का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अवकाश सूची में कोई फेरबदल नहीं है। हालांकि 2026 में तीन अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। बीएचयू की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि रविवार को पड़ने वाले अवकाश की जगह कोई अतिरिक्त छुट्टी देय नहीं होगी। हालांकि 2025 के मुकाबले बीएचयू कर्मचारियों को इस बार एक रविवार अतिरिक्त मिलेगा। पिछले वर्ष चार छुट्टियां रविवार को पड़ी थीं। हालांकि सात अवकाश ऐसे भी थे जो सोमवार या शनिवार को पड़े थे, जिनके कारण कर्मचारियों को लगातार दो दिन की छुट्टी मिली थी।

2026 के कैलेंडर में रविदास जयंती, महाशिवरात्रि और दीवाली की छुट्टियां रविवार को हो रही हैं। जबकि गणतंत्र दिवस सोमवार, स्वतंत्रता दिवस और महालया शनिवार और दशहरा का अवकाश सोमवार से शुरू हो रहा है। इस तरह चार अवकाशों पर कर्मचारी दो दिन की छुट्टी का लाभ ले सकेंगे। इनके अलावा 33 छुट्टियों की सूची से कर्मचारी कोई दो निर्बंधित अवकाश ले सकेंगे।

