अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे…, सांसद रविकिशन को फिर जान से मारने की धमकी

संक्षेप: गोरखपुर से भाजपा सांसद रविकिशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार रविकिशन के घर पूजा पाठ कराने वाले प्रवीण दीक्षित को फोन कर धमकी दी गई है। कहा गया कि यह ट्रेलर है। अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा।

भोजपुरी स्टार और गोरखपुर से भाजपा सांसद रविकिशन को एक बार फिर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार फोन उनके रामगढ़ताल क्षेत्र के गौतम विहार विस्तार कॉलोनी में रहने वाले प्रवीण शास्त्री को फोन किया गया है। धमकी देने वाले ने कहा कि अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे, अपने सांसद को समझा दो, कोई प्रशासन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यह तो सिर्फ ट्रेलर है। यह फोन भी बिहार से ही किया गया। धमकी भरी कॉल उस समय आई, जब वह देवरिया से एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। प्रवीण शास्त्री सांसद रविकिशन के घर पूजा-पाठ कराते हैं। प्रवीण शास्त्री ने पुलिस को तहरीर दी है। कुछ दिन पहले ही रविकिशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर सांसद को धमकी दी गई थी। इसमें धमकी देने वाले ने 'यादवों पर टिप्पणी' को आधार बनाया था। बाद में गोरखपुर पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से धमकी देने वाले अजय कुमार यादव को लुधियाना के फतेहगढ़ मुहल्ला बग्गा कलां से गिरफ्तार किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बार मिली धमकी को लेकर प्रवीण शास्त्री ने पुलिस को बताया कि उन्हें कॉल करने वाले ने अपशब्दों के साथ कहा कि अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे, अपने सांसद को समझा दो, कोई प्रशासन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। यह तो सिर्फ ट्रेलर है। धमकी के बाद प्रवीण और उनका परिवार भयभीत है। उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि जांच चल रही है और साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सांसद के निजी सचिव को फोन कर धमकी दी गई थी। पुलिस उस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है।