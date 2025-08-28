This time in UP Panchayat elections, 40 posts will be reduced in district panchayats and about 1500 posts will be reduce यूपी पंचायत चुनाव में इस बार जिला पंचायत में 40, क्षेत्र पंचायतों में करीब 1500 पद घटेंगे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThis time in UP Panchayat elections, 40 posts will be reduced in district panchayats and about 1500 posts will be reduce

यूपी पंचायत चुनाव में इस बार जिला पंचायत में 40, क्षेत्र पंचायतों में करीब 1500 पद घटेंगे

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट जल्द तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। अभी तक 47 जिलों ने ही वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट भेजी है। इस बार जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद कम हो जाएंगे।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाताThu, 28 Aug 2025 08:48 PM
share Share
Follow Us on
यूपी पंचायत चुनाव में इस बार जिला पंचायत में 40, क्षेत्र पंचायतों में करीब 1500 पद घटेंगे

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार जिला पंचायत सदस्यों के भी करीब 40 पद कम होंगे। अभी जिला पंचायत के वार्डों की कुल संख्या 3050 है और आगे यह 3011 रह जाएगी। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों के भी लगभग 1500 पद कम होंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बीडीसी) के वार्डों की संख्या 75845 है और आगे यह 74345 हो जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों के अभी तक 732643 वार्ड थे अब 4608 वार्ड घटने के बाद इनकी संख्या 728035 रह जाएगी।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट जल्द तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। अभी तक 47 जिलों ने ही वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट भेजी है। 28 जिले जिसमें आगरा, औरैया, बागपत, बहराइच, बलिया, भदोही, बदायूं, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर देहात, कासगंज, कौशांबी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, सीतापुर, सोनभद्र व सुल्तानपुर शामिल हैं। पंचायतीराज निदेशालय की ओर से इन जिलों को पत्र भेजकर जल्द वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:पंचायत चुनाव से पहले पंचायती विभाग का एक और आदेश रद्द, प्रधान की मुश्किल बढ़ेगी?

पंचायतीराज निदेशक अमित सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो चुका है और अब 57694 ग्राम पंचायतें हैं। पहले ग्राम पंचायतों की संख्या 58189 थी। अगले वर्ष 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों, 19 जुलाई 2026 को क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व 11 जुलाई 2026 को जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है।

समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जल्द

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए पंचायतीराज निदेशालय की ओर से शासन को पत्र भेजा गया है। ओबीसी आरक्षण के लिए यह आयोग ट्रिपल टेस्ट करेगा। उसके बाद आरक्षण तय किया जाएगा।

UP Panchayat Elections UP Panchayat Elections 2026 Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |