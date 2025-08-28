यूपी पंचायत चुनाव में इस बार जिला पंचायत में 40, क्षेत्र पंचायतों में करीब 1500 पद घटेंगे

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट जल्द तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। अभी तक 47 जिलों ने ही वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट भेजी है। इस बार जिला पंचायत सदस्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद कम हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार जिला पंचायत सदस्यों के भी करीब 40 पद कम होंगे। अभी जिला पंचायत के वार्डों की कुल संख्या 3050 है और आगे यह 3011 रह जाएगी। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों के भी लगभग 1500 पद कम होंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बीडीसी) के वार्डों की संख्या 75845 है और आगे यह 74345 हो जाएगी। वहीं ग्राम पंचायतों के अभी तक 732643 वार्ड थे अब 4608 वार्ड घटने के बाद इनकी संख्या 728035 रह जाएगी।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट जल्द तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। अभी तक 47 जिलों ने ही वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट भेजी है। 28 जिले जिसमें आगरा, औरैया, बागपत, बहराइच, बलिया, भदोही, बदायूं, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर देहात, कासगंज, कौशांबी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, सीतापुर, सोनभद्र व सुल्तानपुर शामिल हैं। पंचायतीराज निदेशालय की ओर से इन जिलों को पत्र भेजकर जल्द वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

पंचायतीराज निदेशक अमित सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो चुका है और अब 57694 ग्राम पंचायतें हैं। पहले ग्राम पंचायतों की संख्या 58189 थी। अगले वर्ष 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों, 19 जुलाई 2026 को क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व 11 जुलाई 2026 को जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है।