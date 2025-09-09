गोंडा में बनेगी ये जर्जर सड़क, इन गांवों के लोगों का आना-जाना होगा आसान
यूपी के गोंडा जिले में गोंडा-उतरौला रोड स्थित गुरुदेव बाबा आश्रम से सतई पुरवा जाने वाली सड़क की मरम्मत होगी। मंडी परिषद ने 76 लाख रुपये का इस्टीमेट बनाकर मंजूरी के लिए भेजा है। मंजूरी मिलते सड़क बनने लगेगी।
गोंडा-उतरौला रोड स्थित गुरुदेव बाबा आश्रम से सतई पुरवा जाने वाली सड़क की मरम्मत कराने के लिए मंडी परिषद की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। मंडी परिषद ने 76 लाख रुपये का इस्टीमेट बनाकर मंजूरी के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि शासन की मंजूरी मिलते ही मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस सड़क की मरम्मत से जोगीवीर, बभनी कानूनगो, उसरैना, भार्गव कॉलोनी सहित आधा दर्जन से अधिक गांव के लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा।
उतरौला रोड पर विवेकानंद इंटरकॉलेज से चंद कदम दूरी से सतई की तरफ जाने वाली सड़क की मरम्मत वर्ष 2017 में कराई गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि देखरेख के अभाव में सड़क कुछ साल बाद बदहाल हो गई। यह सड़क उतरौला रोड से बूढ़ादेवर ग्राम पंचायत के सतई पुरवा मजरे तक करीब ढाई किलोमीटर लंबी है। फिलहाल सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। इसकी वजह से आने वाले राहगीरों को बड़ी दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है की बारिश का सीजन चल रहा है। इस दौरान जगह-जगह सड़क पर काफी पानी भरा हुआ है। इससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बृजेश पटेल ने सड़क मरम्मत कार्य के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र देकर गुहार लगाई है।
दुगुनी दूरी तय कर जाते हैं रेलवे स्टेशन:
उतरौला की तरफ से आने वाले लोगों को स्टेशन जाने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। उतरौला रोड से जुड़ी दो सड़कें क्षतिग्रस्त होने की लोगों के जेब पर भी असर पड़ता है। बभनी कानूनगो निवासियों का कहना कि सोनी गुमटी और गुरुदेव बाबा आश्रम से सतईपुरवा तक दोनों सड़कें सालों से बदहाल स्थिति में हैं। इसकी वजह से रेलवे स्टेशन, नवीन गल्ला मंडी, रानी बाजार जाने वाले लोगों को ढाई किलोमीटर की दूरी की जगह पांच किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है।
आठ साल पहले कराई गई थी मरम्मत: सतई पुरवा से उतरौला रोड तक सड़क का पिछले आठ सालों से टूटी फूटी और बदहाल है। कई बार ग्रामीण सड़क मरम्मत कार्य के लिए अफसरों से गुहार भी लगा चुके हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सड़क का इस्टीमेट तैयार करके शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया कराई जाएगी।
मंडी परिषद उपनिदेशक तेज सिंह ने बताया कि उतरौला रोड स्थित गुरुदेव बाबा आश्रम से सतईपुरवा तक ढाई किलोमीटर सड़क मरम्मत कार्य कराने को लेकर 76 लाख रुपये का स्टीमेट तैयार कराकर प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलने पर सड़क मरम्मत कराई जाएगी।