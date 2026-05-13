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ये वो नहीं है जिसे मैं प्यार करती हूं, मंडप में दुल्हन ने दूल्हे को पहचानने से किया इनकार, फिर..

Deep Pandey हिन्दुस्तान, हरदोई
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दुल्हन ने मंडप में दूल्हे को पहचानने से इनकार कर दिया। दुल्हन बोली- ये वो नहीं है जिसे मैं प्यार करती हूं। उसके साथ धोखा हुआ है। इस पर हंगामा शुरू हो गया और मारपीट होने लगी।

ये वो नहीं है जिसे मैं प्यार करती हूं, मंडप में दुल्हन ने दूल्हे को पहचानने से किया इनकार, फिर..

UP News: यूपी के हरदोई में शाहाबाद कस्बे में एक सनसनीखेज वैवाहिक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से मंगलवार रात आई बारात को उस समय रोक दिया गया, जब दुल्हन ने मंडप में दूल्हे को पहचानने से इनकार कर दिया। दूल्हे का चेहरा देखने के बाद बोली- ये वो नहीं है जिसे मैं प्यार करती हूं। उसके साथ धोखा हुआ है। इस पर हंगामा शुरू हो गया और मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों में लाठी-डंडों और बेल्टें चलीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नौ लोगों को हिरासत में ले लिया।

23 वर्षीय देवेंद्र सिंह परिमार ने बताया कि चार महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए शाहाबाद क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से उनकी दोस्ती हुई थी। फोन पर बात करते-करते प्यार परवान चढ़ा तो दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए। परिवारों में सहमति के बाद 12 मई को बारात शाहाबाद पहुंची। लड़की पक्ष ने होटल में बारातियों को ठहराया। ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच बाराती घर पहुंचे। अचानक उस वक्त सन्नाटा छा गया जब दुल्हन ने दूल्हे को देखते ही शादी करने से मना कर दिया। दुल्हन ने कहा कि जिस लड़के से वह बात करती थी उसका नाम राहुल है और ये वो नहीं है।
इसके बाद विवाद शुरू हो गया।

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लड़की पक्ष के लोग उग्र हो उठे और बारातियों पर टूट पड़े। लाठी-डंडों और बेल्टों से जमकर पिटाई की। बारात में भगदड़ मच गई। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूल्हा समेत घायल बारातियों को किसी तरह बचाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद पहुंचाया। दूल्हे के रिश्ते में भाई मगलदीन पटेल ने आरोप लगाया कि मारपीट के बाद से तीन बराती भाइयन राजा, भूरे पटेल, भूठेराजा लापता हैं। उनके मोबाइल भी बंद हैं।

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सीओ आलोक राज नारायण ने बताया कि प्रेम-प्रसंग के बाद बारात आई थी। दूल्हे का कहना है कि वह राहुल नाम के युवक को नहीं जानता है। नौ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लापता लोगों के बारे में भी जानकारी कराई जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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