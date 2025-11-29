Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThis is not an Arab country where you will behead people Shadab Jakati said after bail
ये अरब देश नहीं जो...विवादित वीडियो में फंसे शादाब जकाती जमानत के बाद क्या बोल गए

ये अरब देश नहीं जो...विवादित वीडियो में फंसे शादाब जकाती जमानत के बाद क्या बोल गए

संक्षेप:

मेरठ के यूट्यूबर शादाब जकाती ने कहा है कि उन्होंने केवल अपनी बेटी और महिला की तारीफ की थी। कानून को मुझे सजा देनी है तो ठीक है, लेकिन ये कोई खाड़ी देश या अरब देश नहीं है कि सिर कलम कर देंगे।

Sat, 29 Nov 2025 04:46 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
share Share
Follow Us on

10 रुपये वाले बिस्कुट रील से हाईलाइट होने वाले चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती को महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हुए रील बनाना भारी पड़ गया था। पुलिस ने शादाब जकाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट में माफीनामा और शपथ पत्र देने पर शादाब को जमानत मिल गई। अब शादाब जकाती ने कहा है कि ये अरब देश तो है नहीं कि तुरंत सिर कलम कर दिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दैनिक भास्कर से बात करते हुए शादाब जकाती ने कहा, "10 का बिस्कुट ने मुझे 30 दिन में चमकाया। कानून को मुझे सजा देनी है तो ठीक है, लेकिन ये कोई खाड़ी देश या अरब देश नहीं है कि सिर कलम कर देंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैं अपनी बेटी से पूछता हूं, "आप इतनी खूबसूरत हो, तो आपकी मम्मी भी खूबसूरत होंगी?" यह एक सामान्य और कॉमन सवाल था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मैं सिर्फ तारीफ कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। जो लोग पहले मेरा समर्थन कर रहे थे, वही लोग मुझे कहने लगे कि वीडियो गलत है, इसे हटा दो। इसलिए मैंने वीडियो हटा दी। एक नेता ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। बाद में जब मैंने वीडियो फिर से देखा, तो पाया कि वास्तव में मैं केवल तारीफ कर रहा था। लेकिन अगर इससे किसी को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं।"

ये भी पढ़ें:40 साल बाद घर लौटे ओमप्रकाश, दिल्ली में बन गए थे सलीम, SIR ने परिवार से मिलाया

आपत्तिजनक वीडियो बनाकर फंसे थे जकाती

बता दें कि मेरठ के इंचौली के रहने वाले शादाब जकाती ने कुछ समय पूर्व अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर एक रील बनाई थी। इस रील में शादाब जकाती बच्ची को देखकर महिला पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शास्त्रीनगर के रहने वाले राहुल ठाकुर ने महिलाओं की छवि को खराब करने का आरोप लगाया था। राहुल ठाकुर ने डीजीपी, सीएम, महिला आयोग और बाल आयोग को शिकायत करते हुए शादाब जकाती पर पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की थी।

इंचौली पुलिस ने शादाब जकाती को इंचौली थाने बुलाकर पूछताछ करते हुए जांच की। पुलिस ने अनीस की तहरीर पर शादाब जकाती के खिलाफ धारा 296 और 67 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश किया। एसडीएम सदर डॉक्टर दीक्षा जोशी की कोर्ट में माफीनामा और शपथ-पत्र देने के कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल गई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Meerut Meerut News Meerut Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |