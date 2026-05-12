ये मेरा पति है, शादी की रस्मों के बीच पहुंची दूल्हे की पहली पत्नी, मंडप में हंगामा, फिर..
शादी की रस्में चल रहीं थी तभी दूल्हे की पहली पत्नी मौके पर पहुंच गई। शादी होती देख वह हंगामा करने लगी। दूल्हे के पहले से शादी होने की बात पता चलने पर हड़कंप मच गया।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लहरपुर कोतवाली इलाके में पहले से हुई शादी छिपाकर दूल्हा बारात लेकर पहुंच गया। शादी की रस्में धूमधाम से चल रही थीं। परिवार और रिश्तेदार खुशी में शामिल थे, तभी अचानक मौके पर एक महिला पहुंच गई और खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बताने लगी। महिला ने हंगामा किया।
महिला का आरोप था कि दूल्हे ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी रचाने की कोशिश की है। यह सुनते ही शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। दुल्हन पक्ष के लोगों ने जब दूल्हे से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी।काफी देर चले हंगामे के बाद लड़की वालों ने शादी से इंकार कर दिया। दुल्हन के पिता की तहरीर पर लहरपुर पुलिस दूल्हे समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
दूल्हे ने पहले से शादी शुदा होने की बात पर हामी भरी
लहरपुर के मतुआ सौरैय्या निवासी इन्द्रबली के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी की शादी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी निवासी राजेश कुमार के साथ तय की थी। राजेश रविवार रात बारात लेकर लहरपुर आया था। द्वारपूजा के बाद शादी की रस्में चल रही थी, तभी एक महिला आ गई। वह राजेश को अपना पति बताकर हंगामा करने लगी। राजेश ने पहले तो खुद के शादी शुदा होने से इंकार कर दिया। सख्ती से पूछने पर राजेश ने पहले से शादी शुदा होने की बात पर हामी भरी और उस महिला को अपनी पहली पत्नी बताया। दूल्हे के पहले से शादी शुदा होने की बात पता चलते हही वधु पक्ष में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते वर और वधु पक्ष में बीच झगड़ा होने लगा।
बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई
लड़की के पिता इन्द्रबली का आरोप है कि राजेश के पहले से शादी शुदा होने की बात पता चलने पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने से इंकार कर दिया। इस पर राजेश व उसके परिवार के लोग उन्हें व उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए शादी करने का दबाव बनाने लगे। हंगामा बढ़ने पर रिश्तेदोरों व ग्रामीणों ने समझा- बुझाकर उन्हें शांत कराया। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। इंस्पेक्टर लहरपुर अरविंद सिंह के मुताबिक तहरीर पर दूल्हा राजेश कुमार, रामसहाय, रिंकी, पिंकी, वासुदेव और रेखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें