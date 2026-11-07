हिंदू मेडिकल छात्राओं के धर्मांतरण का ऐसे बुना था जाल, बॉलीवुड की जोड़ियों को बताते थे रोल मॉडल

केजीएमयू में धर्मांतरण का बकायदा जाल बिछाया गया था। मुस्लिम महिला डॉक्टर हिंदू-मुस्लिम जोड़ियों को रोल मॉडल बताकर हिंदू मेडिकल छात्राओं को धर्मांतरण के लिए उकसाती थी। यह चौंकाने वाले खुलासा STF और पुलिस की जांच में हुआ है। वह हिंदू मेडिकल छात्राओं से कहती थी कि कहां छोटी-छोटी सोच में पड़ी हो।

लखनऊ, सौरभ शुक्ल। केजीएमयू धर्मांतरण गिरोह, रेजीडेंट डॉ. रमीज, इस्लाम से जुड़ी जेआर बॉलीवुड की हिंदू-मुस्लिम जोड़ियों को रोल मॉडल बताकर हिंदू मेडिकल छात्राओं को धर्मांतरण के लिए उकसाती थी। यह चौंकाने वाले खुलासा एसटीएफ और पुलिस की जांच में हुआ है। पीड़िताओं ने अपने बयान में यह जानकारियां दीं। इसके बाद एसटीएफ इस दिशा में भी साक्ष्य संकलन कर रही है।

तफ्तीश में पता चला कि मुस्लिम महिला डॉक्टर, हिंदू मेडिकल छात्राओं से कहती थी कि कहां छोटी-छोटी सोच में पड़ी हो। देखो नसीरुद्दीन शाह-रत्ना पाठक, शाहरुख-गौरी, सैफ-करीना, आमिर खान की रीना दत्ता पहली और किरन राव (दोनों से तलाक) व सलीम खान की सलमा (पूर्व नाम सुशीला चरक) कितनी जोड़ियां रोल मॉडल हैं। छोटी सोच से आगे निकलो और अपनी दुनिया बसाओ। इस तरह हिंदू महिला डॉक्टरों को मुस्लिम डॉक्टरों से दोस्ती के लिए उकसाया जाता था। एसटीएफ और पुलिस अब पूर्व रेजीडेंट डॉक्टर समेत कुछ अन्य डॉक्टरों की भूमिका की जांच कर रही है।

पुलिस बना रही सूची आरोपों की तस्दीक बयान और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। एसटीएफ रमीज, पैथोलॉजी व अन्य विभागों से जुड़ी मुस्लिम महिला डॉक्टरों की सूची तैयार कर रही है। आगे की जांच में उनसे भी पूछताछ करेगी।

अन्य मेडिकल संस्थानों में गिरोह का नेटवर्क तफ्तीश में पता चला है कि केजीएमयू के अलावा निजी मेडिकल संस्थान व आगरा का एसएनएमसी, एटा, बस्ती, बरेली और देवबंद से निजी व सरकारी मेडिकल कॉलेज में इसी तरह से पूरा नेटवर्क काम करता है। पुरुष डॉक्टर पहले मदद और फिर दोस्ती करके हिंदू महिला डॉक्टरों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। इसके बाद उनका शोषण और अश्लील वीडियो बनाककर धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं।

पहले दोस्ती फिर रोल मॉडल की कहानियां डॉ. रमीज ने कोलकाता की डॉक्टर को जब फंसाया था तो उसे इसी तरह से उकसाता था कि जब फिल्मी सितारे धर्म से ऊपर उठकर शादी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? इसी तरह के उदाहरण देकर रमीज ने धीरे-धीरे डॉक्टर को अपने पक्ष में किया। इसके बाद दोस्ती कर उसका शोषण करने लगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि युवतियों के मन से परिवार और समाज के दबाव को कम किया जा सके। पहले दोस्ती, फिर फिल्मों और रोल मॉडल की कहानियां और बाद में भावनात्मक रूप से जोड़ने का पैटर्न अपनाया जाता था।

अनुशासनात्मक समिति छह सदस्यीय बनाई जाएगी केजीएमयू में धर्मांतरण और डॉ. रमीज प्रकरण में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर समिति का गठन केजीएमयू एक्ट और परिनियमावली के तहत किया जाएगा। कार्य परिषद की बैठक में कुलसचिव ने सात पेज की रिपोर्ट कार्य परिषद के सामने रखी। इसमें कुलपति और कुलसचिव के अलावा चार सदस्य होंगे। इनमें दो सदस्य केजीएमयू के वरिष्ठ शिक्षकों में से नामित किए जाएंगे, जबकि दो स्वतंत्र सदस्य होंगे। इनके लिए वरिष्ठ पदों से रिटायर आईपीएस अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।