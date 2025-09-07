this is how fake ias saurabh tripathi got 6 luxury cars police contacted the owners फर्जी IAS सौरभ त्रिपाठी के पास ऐसे आई थीं 6 लग्जरी कारें, पुलिस ने मालिकों से किया कांटेक्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsthis is how fake ias saurabh tripathi got 6 luxury cars police contacted the owners

फर्जी IAS सौरभ त्रिपाठी के पास ऐसे आई थीं 6 लग्जरी कारें, पुलिस ने मालिकों से किया कांटेक्ट

फर्जी आईएएस की गिरफ्तारी के बाद कई मालिकों ने पुलिस से संपर्क साधा है। कई मालिकों का करीब दो से तीन लाख रुपया भी बकाया था। पुलिस अब इन कार मालिकों की तहरीर पर भी आरोपी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। वहीं, पुलिस आरोपी को अब रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिससे और पूछताछ की जा सके।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊSun, 7 Sep 2025 09:59 AM
यूपी की राजधानी लखनऊ में वजीरगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी के पास से जो कारें छह लग्जरी कारें बरामद हुई हैं वह उसे केंद्र और राज्य मुख्यालयों में अटैच कराने के नाम पर लोगों से ले रखी थी। कुछ महीनों तक तो उनका किराया दिया बाद में बंद कर दिया।

कार मालिक का तीन लाख तक किराया बकाया

कार मालिकों का करीब दो से तीन लाख रुपया भी बकाया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई मालिकों ने पुलिस से संपर्क साधा है। वजीरगंज पुलिस अब इन कार मालिकों की तहरीर पर भी आरोपी सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। वहीं, पुलिस आरोपी को अब रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिससे और पूछताछ की जा सके।

सौरभ की गाड़ियों से कई विभागों की मोहर मिली

पुलिस को सौरभ की गाड़ियों से कई विभागों की मोहर मिली है। यह सब उसने खुद बनवाई थी। आशंका है कि इन मोहरों का प्रयोग वह ठेके पट्टे दिलाने के लिए करता था। सौरभ त्रिपाठी मूल रूप से मऊ जनपद के लखन्सी सराय इमलिया फातिमा अस्पताल के पास का रहने वाला है।

पुलिस की कार्रवाई जारी

यहां गोमतीनगर विस्तार में शालीमार वन वर्ड बिलगेडियर कोट में रहता था। इसके अलावा नोएडा सेक्टर 35 गरिमा विहार में भी उसका एक आवास है। इन जिलों से सौरभ की संपत्तियों के बारे में ब्योरा जुटाया जा रहा है। संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में शुक्रवार को पुलिस ने सौरभ के निजी सचिव गौरव को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस की कार्रवाई जारी है। सूत्रों के अनुसार जल्द फर्जी आईएएस के से कुछ और खुलासे हो सकते हैं।

डेफेंडर बिहार की मर्सडीज दिल्ली की

इंस्पेक्टर वजीरगंज राजेश त्रिपाठी के मुताबिक आरोपी के पास से डेफेंडर, मर्सडीज, फार्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा समेत छह गाड़ियां बरामद हुई हैं। डेफेंडर बिहार की और मर्सडीज दिल्ली की है। बाकी की चार गाड़ियां लखनऊ और आस पास के जिले के रहने वाले लोगों की है। उसने इन गाड़ियों को विभागों में अटैच कराने के नाम पर मालिकों से ले रखा था। इसके बाद वापस नहीं किया था। कार मालिकों से बातचीत कर ली गई है। उनके द्वारा तहरीर देने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

कैसे मिली सुरक्षा इस बिंदु पर हो रही जांच?

पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि जालसाज सौरभ को सरकारी सुरक्षा कैसे मिली, इस बिंदु पर गहना से जांच की जा रही है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। किसकी रिपोर्ट पर और कब सुरक्षा दी गई? क्योंकि वह गनर लेकर चलता था।

