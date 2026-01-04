हिंदू और सनातियों की जीत है; केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान की विदाई पर बोले संगीत सोम
भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम से बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की विदाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सनातनियों की जीत कहा है। दरअसल, हाल ही में संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा था।
आईपीएल 2025 की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट आने के बाद सियासत गरमा गई है। केकेआर द्वारा बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने पर पूर्व विधायक संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने शाहरुख खान को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। संगीत सोम ने अपने बयान में सीधे तौर पर केकेआर के मालिक और सुपरस्टार शाहरुख खान पर निशाना साधा था। बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने की मांग की थी। इसके बाद शिवसेना और रामभद्राचार्य ने भी टिप्पणी की थी। अब बीसीसीआई ने केकेआर से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने को कहा।
हिंदू और सनातनियों की जीत
संगीत सोम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीसीसीआई ने जो निर्णय लिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह भारत के सभी हिंदुओं और सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान को अब समझ में आ गया है कि भारत में रहकर सनातनियों से पंगा लेना या उनके विरुद्ध चलना सही नहीं होगा। उन्हें यह एहसास हो गया है कि देश के करोड़ों सनातनियों ने ही उन्हें शाहरुख खान बनाया है। संगीत सोम ने बीसीसीआई के रुख की सराहना करते हुए कहा कि देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी खिलाड़ी या सोच को भारत में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यापार और खेल से ऊपर देश की संस्कृति और धर्म है। उन्होंने कहा, यह देश के करोड़ों सनातनियों की जीत है, शाहरुख को असलियत समझ आ गई होगी।
शाहरुख खान गद्दार है: भाजपा नेता
पूर्व मंत्री संगीत सोम ने एक भाषण के दौरान शाहरुख खान पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि गद्दारों को देश में रहने का हक नहीं है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है और दूसरी तरफ आईपीएल में क्रिकेटरों को खरीदने का काम किया जा रहा है। अभिनेता शाहरुख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को लगभग 9 करोड़ में खरीदा है। इसे भारत में रहने का हक नहीं है।