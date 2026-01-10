यूपी के बंद स्कूल में चल रहा था ये खेल, महिला समेत 3 गिरफ्तार; 4 पर केस

संक्षेप: हाईवे के किनारे बंद एक स्कूल में कौशल विकास प्रशिक्षण की आड़ में खेल का खुलासा हुआ है। इस नाम पर यहां धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। शनिवार को निबौली गांव के एक व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर महिला समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया।

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र के कृपालपुर गांव के पास हाईवे के किनारे बंद एक स्कूल में कौशल विकास प्रशिक्षण की आड़ में खेल का खुलासा हुआ है। यहां इस नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। शनिवार को निबौली गांव के एक व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर महिला समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने धर्म परिवर्तन कराने की बात स्वीकारी है। इस घटनाक्रम को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

कृपालपुर गांव के पास नित्या एकेडमी के नाम से स्कूल चलता था। आरोप है कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद यहां मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश की संस्था नवाकांती सोसाइटी की ओर से कौशल विकास प्रशिक्षण की आड़ में गरीब तबके के लोगों और दलितों को रुपये, हैंडपंप औैर मुफ्त सिलाई मशीन आदि का लालच देकर धर्म परिवर्तन का खेल चलाया जा रहा था।

निबौली गांव के रहने वाले रामभरोसे ने अकबरपुर पुलिस को तहरीर देकर नवाकांती सोसाइटी के एकांउटेट/मैनेजर डेनियल शरद सिंह निवासी आईटीआई माउंटेन स्कूल के पास सीपरी बाजार झांसी के अलावा पादरी हरिओम त्यागी निवासी पातेपुर अकबरपुर और प्रधानाचार्य सावित्री शर्मा निवासी नेहरू नगर अकबरपुर और एक अन्य के खिलाफ धर्म परिर्वतन कराने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई।