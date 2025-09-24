This fair should be organized in every district for a week before Diwali, CM Yogi told the benefits दिवाली से पहले हर जिले में एक सप्ताह तक लगाया जाए यह मेला, सीएम योगी ने बताया लाभ, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
This fair should be organized in every district for a week before Diwali, CM Yogi told the benefits

दिवाली से पहले हर जिले में एक सप्ताह तक लगाया जाए यह मेला, सीएम योगी ने बताया लाभ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिवाली से पहले हर जिले में एक सप्ताह तक ओडीओपी और स्थानीय उत्पादों का मेला लगाया जाए। योगी आदित्यनाथ ने मेला का फायदा भी बताया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 06:37 AM
दिवाली से पहले हर जिले में एक सप्ताह तक लगाया जाए यह मेला, सीएम योगी ने बताया लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दीपावली के पहले हर जनपद में 10 से 18 अक्तूबर के बीच एक सप्ताह तक ओडीओपी व स्थानीय उत्पादों का मेला लगाए जाएं। सीएम ने इस फायदा बताते हुए कहा कि इससे स्थानीय उद्यमियों व व्यापारियों को बहुत लाभ होता है और लोग विदेशी उत्पाद खरीदने से भी बचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले चीन का झालर बाजार में छा जाता था, लेकिन अब लोग मिट्टी के दीप जला रहे हैं। वर्ष 2017 में दीपोत्सव के आयोजन में 51 हजार दीप अयोध्या मंडल में नहीं मिल पाए थे। इसे पूरे प्रदेश से जुटाना पड़ा था परंतु गत वर्ष जितने दीप प्रज्ज्वलित कराए गए थे, यह सभी अयोध्या में बने थे। इस बार भी दीपोत्सव में रिकॉर्ड तोड़ दीप प्रज्ज्वलित होंगे और यह मिट्टी व गाय के गोबर से बनेंगे।

मुख्यमंत्री मंगलवार को राजधानी लखनऊ के विश्वेसरैया सभागार में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। भारत में 300 वर्ष पहले आधी आबादी खेती और आधी से अधिक आबादी कारखाने, लघु व कुटीर उद्योगों पर निर्भर थी। यह भारत का उत्पादन दुनिया के बाजार में छा जाता था। दुनिया का व्यापारी यहां से लेकर जाता था। भारत के पास सब कुछ था, लेकिन जिन लोगों ने जाति, क्षेत्र, भाषा समेत अनेक वादों के आधार पर बांटा। वे आज भी उसी विदेशी मानसिकता से समाज को बांट और काट रहे हैं। ऐसे लोग स्वदेशी अभियान पर भी अंगुली उठाएंगे।

विदेशियों का मुनाफा बढ़ा तो भारत में आतंकवाद बढ़ेगा

स्वदेशी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यहां का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो देश की समृद्धि का कारण बनेगा। इससे दुनिया के उद्यमी मुनाफा कमाएंगे तो यह पैसा दुनिया के बाजार में जाएगा और उनका मुनाफा भारत के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद व उग्रवाद को भड़काने में दुरुपयोग होगा। देश का पैसा भारत के कारीगरों, हस्तशिल्पियों व युवाओं के हाथों में जाए।

स्वदेशी व आत्मनिर्भर का सबसे अच्छा मॉडल है यूपीआईटीएस

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में यूपीआईटीएस का आयोजन होगा। 25 को इसके तीसरे चरण का शुभारंभ सुबह 9.30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह स्वदेशी और आत्मनिर्भर का सबसे अच्छा मॉडल है। यूपी के अंदर बने उत्पाद को केवल शोकेस ही नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे बड़ा मंच भी मिलेगा। 500 विदेशी समेत पूरे देश से व्यापारी भी खरीदारी करने आ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, ग्रेनो, यमुना अथॉरिटी समेत आसपास के सभी होटल फुल हो चुके हैं। पिछले साल चार दिन में 2200 करोड़ की बिक्री हुई थी। इस सफलतम आयोजन से यूपी के कारीगरों, उद्यमियों व हस्तशिल्पियों को प्लेटफॉर्म मिलता है। सभी से अनुरोध किया कि एक दिन आईटीएस का अवलोकन करें।

विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के अभियान का हिस्सा बनने वाला है। यह विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने और उसकी आधारशिला को सुदृढ़ करने का अभियान है। स्वदेशी केवल नारा नहीं है और न ही यह खादी वस्त्रों तक सीमित है। भाजपा नेतृत्व की सरकार देश में सुई से लेकर समुद्री मालवाहक जहाजों और फाउंटेन पेन से लेकर एरोप्लेन का निर्माण कर रही है। पीएम मोदी ने स्वदेशी की इस अवधारणा को व्यापक व विराट रूप दिया है। जो भारत में निर्मित हो, जिसमें भारत के श्रमिकों का पसीना और यहां के युवा शक्ति की प्रतिभा लगी हो, वह स्वदेशी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड यानी दुनिया के लिए भारत के द्वारा बनाया गया उत्पाद हमारे लिए स्वदेशी है।

जब भी विदेशी मॉडल अपनाएंगे तो खतरनाक होगा

मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में मौजूद लोगों को चेताया भी। बोले कि कुछ राज्यों में कैंसर ट्रेन चलानी पड़ रही है। पानी का लेबल नीचे जा चुका है। डार्क जोन हो चुके हैं। भीषण अकाल दस्तक दे रहा है। आगाह किया कि जब भी विदेशी मॉ़डल अपनाएंगे तो यह खतरनाक होगा। हमें स्वदेशी मॉ़डल अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ खेती को नष्ट किया गया तो दूसरी तरफ कुटीर व लघु उद्योगों को समाप्त किया गया। भारत की ताकत को विदेशी हुकूमतों ने नष्ट कर दिया। इससे भारत विपन्न होता गया। जब देश आजाद हुआ तो औद्योगिक उत्पादन में हमारी भूमिका डेढ़ व दुनिया की अर्थव्यवस्था में दो फीसदी थी। यह देश गरीब और यूपी बीमारू हो गया। 8 वर्ष में बीमारी हट सकती है तो 22 वर्ष में यूपी विकसित भी हो सकता है। 2047 में भारत विकसित होगा, लेकिन इसका रास्ता स्वदेशी व आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के माध्यम से बढ़ेगा।

