यूपी के प्राइमरी-माध्यमिक स्कूलों में कल से 20 तक यह आयोजन, सभी डीआईओएस-बीएसए को निर्देश जारी
यूपी के प्राइमरी-माध्यमिक स्कूलों में कल से 20 तक नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश जारी किया है।
UP News: उत्तर प्रदेश के परिषदीय एवं माध्यमिक स्कूलों में 16 से 20 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बुधवार को सभी मंडलीय संयुक्त एवं सहायक शिक्षा निदेशकों समेत जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी कर दिया है।
बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए अलग-अलग जारी सर्कुलर में कहा गया है कि परिषदीय विद्यालयों में 16 अप्रैल को 70 फीसदी से अधिक उपस्थिति वाली बालिकाओं के अभिभावकों (माता-पिता) को सम्मानित किया जाए। केजीबीवी में मानव श्रृंखला बनाई जाए जबकि 17 अप्रैल को बालिकाओं से महिला विभूतियों के जीवन पर आधारित लघु नाटिका, लोकगीत लोकनृत्य जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाए। वहीं 20 अप्रैल को वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा सशक्त नारी -समृद्ध भारत विषय पर निबंध, स्वरचित कविता एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित किए जाएं।
लघु नाटिका, लोकगीत लोकनृत्य जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी
इसी प्रकार से माध्यमिक स्कूलों में भी 16 अप्रैल को विद्यालयों में छात्राओं, शिक्षिकाओं व महिला अभिभावकों के साथ मानव श्रृंखला बनाएं। 17 को एनसीसी एवं स्काउट एण्ड गाइड की छात्राओं की ओर से अनुशासन एवं वीरता के प्रदर्शन के लिए आत्मरक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया जाए एवं महिला विभूतियों के जीवन पर आधारित लघु नाटिका, लोकगीत लोकनृत्य जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाए तथा बालिकाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। 20 अप्रैल को प्राथमिक स्कूलों की तरह वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा सशक्त नारी -समृद्ध भारत विषय पर निबंध, स्वरचित कविता एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित किए जाएं।
स्कूलों से शुरू होगा जल संरक्षण अभियान, जल पखवाड़ा कल से
वहीं सरकार ने जल संरक्षण को सीधे स्कूलों से जोड दिया है। इसके तहत प्रदेश भर में ‘जल शक्ति अभियान’ चलाया जाएगा। 16 से 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में ‘जल पखवाड़ा’ आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से लाखों छात्र जल संरक्षण के प्रति न केवल जागरूक होंगे, बल्कि जल बचाने की जिम्मेदारी भी सक्रिय रूप से निभाएंगे। अभियान की विशेषता इसकी सुदृढ़ मॉनिटरिंग व्यवस्था है। सभी विद्यालयों के लिए प्रतिदिन की गतिविधियों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई है। ट्रैकर के माध्यम से प्रतिभागियों की संख्या, गतिविधियों का विवरण तथा फोटो/वीडियो अपलोड करने होंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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