दिग्गजों की पसंद बना पूर्वी यूपी का यह जिला, अडानी-अंबानी समेत नामी कंपनियां लगाने जा रहीं उद्योग

उत्तर प्रदेश में अब तक पश्चिमी यूपी या एनसीआर में यूपी के जिलों तक ही निवेशक सीमित थे। अब पूर्वी यूपी के जिलों में भी निवेशक आ रहे हैं। सरकार की नीतियों, कारोबारी सुगमता और शानदार कनेक्टिविटी से नामी कंपनियों में पूर्वी यूपी आने की होड़ सी लगी है। अंबानी-अडानी की कंपनियां भी उद्योग लगाने जा रही हैं।

यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से लगातार निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास हो रहे हैं। इनवेस्टमेंट समिट और विभिन्न प्रदेशों में आयोजित रोडशो के जरिए इसका खाका तैयार किया गया और बड़े पैमाने पर एमओयू के साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। इसका रिजल्ट अब यूपी के ऐसे जिलों में भी देखने को मिल रहा है जहां कभी निवेशक नहीं जाते थे। अब तक पश्चिमी यूपी या यूपी के एनसीआर में शामिल जिलों तक ही निवेशक समित थे। अब पूर्वी यूपी के जिलों में भी निवेशक आ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार की नीतियों, कारोबारी सुगमता और शानदार कनेक्टिविटी से गोरखपुर में नामी कंपनियों के आने की होड़ सी लगी है। अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस और गौतम अडानी की कंपनियां भी उद्योग लगाने जा रही हैं।

निवेशकों की डिमांड के अनुरूप गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने न केवल लैंड बैंक समृद्ध किया है बल्कि साल दर साल औद्योगिक भूखंडों का आवंटन भी तेज हुआ है। वर्तमान वत्तिीय वर्ष में तो गीडा ने अब तक 54 नई यूनट्सि के लिए रिकार्ड 182 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। इससे 5800 करोड़ रुपये के नए पूंजी निवेश के साथ 8500 लोगों के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

लंबे दौर तक पहचान को जूझता रहा गोरखपुर अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के मामले में मजबूत होकर औद्योगिक नक्शे पर भी चमक गया है। जिस जिले से उद्यमियों ने मुंह फेर लिया था वहां 2017 में योगी आदत्यिनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से औद्योगिक प्रगति का ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ कि देश की बड़ी.बड़ी कंपनियां यहां तक कि मल्टीनेशनल भी इंडस्ट्री लगा रही हैं।

औद्योगिक प्रगति के नए कालखंड में सर्फि गत पांच साल को देखा जाय तो इस दौरान गीडा को 9445 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले और इसके जरिये 22922 रोजगार सृजन संभव हुआ। इसमें मल्टीनेशनल ब्रांड पेप्सिको, केयान डस्टिलिरीए ज्ञान डेयरी, टेक्नोप्लास्ट और केंद्रीय भंडारण निगम, कपिला कृषि उद्योग, एपीएल अपोलो ट्यूब्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

गोरखपुर में अडानी समूह ने अंबुजा ब्रांड सीमेंट फैक्ट्री की नई यूनिट और कोका कोला के प्रमुख बॉटलर अमृत बॉटलर्स ने भी यूनिट लगाने को जमीन ले ली है। यही नहीं, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और श्री सीमेंट्स ने भी निवेश की उत्सुकता दिखाते हुए गीडा से औद्योगिक जमीन मांगी है। श्री सीमेंट्स की टीम पहले ही जमीन देखने के लिए दौरा कर चुकी है जबकि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि 26 अगस्त मंगलवार को विजिट पर आए थे। अपने पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के साथ गीडा ने गोरखपुर के दक्षिणांचल में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप को भी औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। गत दिनों यहां दो बड़े औद्योगिक निवेश के लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है।