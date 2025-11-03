यह शहर UP का पहला, देश का दूसरा सबसे प्रदूषित, पड़ोसी जिलों की भी हवा खराब

संक्षेप: ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की हालत भी खराब हो रही है। एनसीआर से सटे जिलों में प्रदूषण बेहद खराब वाली स्थिति में आ गया है। मेरठ का एक्यूआई 381 रिकार्ड हुआ है। जो प्रदेश में पहला और देश में हरियाणा के धारुहेड़ा के बाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। मेरठ के पड़ोसी जिलों की हवा भी खराब है।

जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। यूपी के शहरों की हवा बेहद खराब की श्रेणी में जा रही है। सबसे ज्यादा हालत पश्चिमी यूपी के शहरों की है। एनसीआर से सटे होने के कारण वहां का असर पश्चिमी यूपी के शहरों पर दिखाई दे रहा है। रविवार को मेरठ प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। मेरठ का एक्यूआई 381 रिकार्ड हुआ, जबकि हरियाणा का धारुहेड़ा देश का सबसे प्रदूषित शहर रिकार्ड हुआ। वहां का एक्यूआई 434 रिकार्ड हुआ। एनसीआर में दिल्ली, गुरुग्राम समेत मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर की हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। इन चारों शहरों का एक्यूआई 339 से 348 के बीच रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर में मेरठ मंडल, हरियाणा के गुरुग्राम, धारुहेड़ा, भिवाड़ी आदि शहरों की हवा अधिक प्रदूषित रही। उत्तर प्रदेश में मेरठ की हवा को सबसे प्रदूषित रिकार्ड किया गया, जहां एक्यूआई 381 रिकार्ड हुआ। यह अत्यंत खराब श्रेणी में है। मेरठ प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर रहा। देश में हरियाणा के धारुहेड़ा की हवा अत्यंत गंभीर श्रेणी में रिकार्ड हुई। वहां का एक्यूआई 434 रहा। वैसे धारुहेड़ा, मेरठ के बाद भिवाड़ी प्रदूषण के मामले में तीसरे स्थान पर रहा, जहां का एक्यूआई 376 रिकार्ड हुआ है।

मेरठ मंडल में मेरठ के बाद गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत की हवा काफी खराब रही। गाजियाबाद का एक्यूआई 351, बुलंदशहर का 348, हापुड़ का 346 और बागपत का एक्यूआई 341 रिकार्ड हुआ। मुजफ्फरनगर भी प्रदूषित शहरों में शामिल है, जहां का एक्यूआई 339 रिकार्ड हुआ। कुल मिलाकर एनसीआर में दिल्ली, मेरठ समेत सभी शहरों की हवा रविवार को काफी खराब रही।

देश-प्रदेश के प्रमुख शहरों का एक्यूआई शहर एक्यूआई धारुहेड़ा 434

मेरठ 381

भिवाड़ी 376

दिल्ली 366

गुरुग्राम 357

गाजियाबाद 351

बुलंदशहर 348

करनाल 348

हापुड़ 346

बागपत 341