लखनऊ में ठगी के तीसरे कॉल सेंटर का भंडाफोड़, अमेरिकी को बनाते थे शिकार; अब तक 168 अरेस्ट

यूपी की राजधानी लखनऊ में ठगी के तीसरे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। यहां भी अमेरिकी नागिरकों को ही निशाना बनाकर उनसे ठगी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान जालसाज पकड़ लिए गए हैं।

किरायेदारों, निजी कंपनी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन न होने के कारण लखनऊ भी जामताड़ा बन गया है। इसका ताजा प्रमाण 23वें दिन साइबर हाइट्स में पकड़ा गया ठगी का तीसरा कॉल सेंटर है। विभूतिखंड पुलिस और डीसीपी की क्राइम टीम ने बुधवार देर रात साइबर हाइट्स के चौथे तल पर छापेमारी कर ठगी के एक और अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहां भी अमेरिकी नागिरकों को ही निशाना बनाकर उनसे ठगी की जा रही थी। पुलिस ने काल सेंटर के इंडिया हेड सूरज त्रिपाठी उसके मामा राहुल त्रिपाठी और फुफेरे भाई विवेक पांडेय समेत चार को गिरफ्तार किया है। 35 कॉल टेकर को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एक जुलाई से अबतक विभिन्न इलाकों में चल रहे साइबर ठगी के तीन काल सेंटर का राजफाश कर 168 जालसाजों को पकड़ा है।

छह माह में अमेरिकियों से ठगे सौ करोड़ से ज्यादा : पुलिस उपायुक्त पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा के मुताबिक जालसाजों ने करीब छह माह पूर्व साइबर हाइट्स के चौथे तल फ्लैट लेकर ठगी का काल सेंटर शुरू किया था। गिरोह अमेरिकयों को डिजिटल अरेस्ट कर अथवा एप्पल कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताकर जाल में फंसाते थे। उन्हें जेल भेजने की धमकी देते। डरा धमकाकर नागरिकता रद्द करने का झांसा देते थे। कोर्ट के फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजते। कभी खुद को अमेरिकी एजेंसी का अधिकारी बताते थे। इस तरह गिरोह का एक काल टेकर अमेरिकन वृद्ध को जाल में फंसाकर प्रति दिन करीब पांच हजार डॉलर की ठगी करता था। इस तरह गिरोह के लोग छह माह में करीब 100 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके थे।

रात तीन बजे पुलिस ने की छापेमारी : डीसीपी पूर्वी के मुताबिक बुधवार रात इंस्पेक्टर विभूतिखंड उपेंद्र सिंह जलवा बार के सामने वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस बीच मुखबिर की सूचना पर साइबर हाइट बिल्डिंग के चौथे तल पर पुलिस टीम पहुंची। फ्लैट नंबर 420 ए में फर्जी कॉल सेंटर के संचालन हो रहा था। 35 कर्मचारी काम कर रहे थे। इसके अलावा मास्टरमाइंड सूरज उसका मामा और फुफेरा भाई मिला। पूरी इमारत की घेराबंदी कर ली गई। लॉपटैप और इलेक्ट्रानिक गैजेट्स की चेकिंग की गई। उसमें ठगी के साक्ष्य मिले। कई अमेरिकी लाइन पर थे। गिरोह अमेरिका में बैठे एजेंट की मदद से ठगी करता था। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए कर्मचारी उत्तराखंड, नेपाल, मुंबई, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। प्राथमिक पूछताछ में कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें ठगी के बारे में जानकारी नहीं थी। कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। साक्ष्य मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

ये हुए गिरफ्तार : - मास्टरमाइंड सूरज त्रिपाठी, निवासी प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी देवासर इलाके के संग्रामगंज गांव। (काल सेंटर संचालक)

- राहुल त्रिपाठी (मास्टरमाइंड का मामा) टेलीकॉलर की भर्ती का काम देखता था।

- विवेक पांडेय (मास्टरमाइंड का फुफेरा भाई) डायलर और कर्मचारी प्रबंधन का काम।

- आकाश अरुण दत्ता उर्फ रिक्की, निवासी महाराष्ट्र मुंबई वेस्ट के नाला सुपरा। (फर्जी वेबसाइट बनाने का काम करता था)

बरामदगी :