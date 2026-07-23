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लखनऊ में ठगी के तीसरे कॉल सेंटर का भंडाफोड़, अमेरिकी को बनाते थे शिकार; अब तक 168 अरेस्ट

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की राजधानी लखनऊ में ठगी के तीसरे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। यहां भी अमेरिकी नागिरकों को ही निशाना बनाकर उनसे ठगी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान जालसाज पकड़ लिए गए हैं।

लखनऊ में ठगी के तीसरे कॉल सेंटर का भंडाफोड़, अमेरिकी को बनाते थे शिकार; अब तक 168 अरेस्ट
Third fraud call center busted in Lucknow; targeted US nationals; 168 arrested so far

किरायेदारों, निजी कंपनी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन न होने के कारण लखनऊ भी जामताड़ा बन गया है। इसका ताजा प्रमाण 23वें दिन साइबर हाइट्स में पकड़ा गया ठगी का तीसरा कॉल सेंटर है। विभूतिखंड पुलिस और डीसीपी की क्राइम टीम ने बुधवार देर रात साइबर हाइट्स के चौथे तल पर छापेमारी कर ठगी के एक और अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। यहां भी अमेरिकी नागिरकों को ही निशाना बनाकर उनसे ठगी की जा रही थी। पुलिस ने काल सेंटर के इंडिया हेड सूरज त्रिपाठी उसके मामा राहुल त्रिपाठी और फुफेरे भाई विवेक पांडेय समेत चार को गिरफ्तार किया है। 35 कॉल टेकर को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एक जुलाई से अबतक विभिन्न इलाकों में चल रहे साइबर ठगी के तीन काल सेंटर का राजफाश कर 168 जालसाजों को पकड़ा है।

छह माह में अमेरिकियों से ठगे सौ करोड़ से ज्यादा :

पुलिस उपायुक्त पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा के मुताबिक जालसाजों ने करीब छह माह पूर्व साइबर हाइट्स के चौथे तल फ्लैट लेकर ठगी का काल सेंटर शुरू किया था। गिरोह अमेरिकयों को डिजिटल अरेस्ट कर अथवा एप्पल कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताकर जाल में फंसाते थे। उन्हें जेल भेजने की धमकी देते। डरा धमकाकर नागरिकता रद्द करने का झांसा देते थे। कोर्ट के फर्जी गिरफ्तारी वारंट भेजते। कभी खुद को अमेरिकी एजेंसी का अधिकारी बताते थे। इस तरह गिरोह का एक काल टेकर अमेरिकन वृद्ध को जाल में फंसाकर प्रति दिन करीब पांच हजार डॉलर की ठगी करता था। इस तरह गिरोह के लोग छह माह में करीब 100 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके थे।

रात तीन बजे पुलिस ने की छापेमारी :

डीसीपी पूर्वी के मुताबिक बुधवार रात इंस्पेक्टर विभूतिखंड उपेंद्र सिंह जलवा बार के सामने वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस बीच मुखबिर की सूचना पर साइबर हाइट बिल्डिंग के चौथे तल पर पुलिस टीम पहुंची। फ्लैट नंबर 420 ए में फर्जी कॉल सेंटर के संचालन हो रहा था। 35 कर्मचारी काम कर रहे थे। इसके अलावा मास्टरमाइंड सूरज उसका मामा और फुफेरा भाई मिला। पूरी इमारत की घेराबंदी कर ली गई। लॉपटैप और इलेक्ट्रानिक गैजेट्स की चेकिंग की गई। उसमें ठगी के साक्ष्य मिले। कई अमेरिकी लाइन पर थे। गिरोह अमेरिका में बैठे एजेंट की मदद से ठगी करता था। डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए कर्मचारी उत्तराखंड, नेपाल, मुंबई, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। प्राथमिक पूछताछ में कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें ठगी के बारे में जानकारी नहीं थी। कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है। साक्ष्य मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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ये हुए गिरफ्तार :

- मास्टरमाइंड सूरज त्रिपाठी, निवासी प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी देवासर इलाके के संग्रामगंज गांव। (काल सेंटर संचालक)

- राहुल त्रिपाठी (मास्टरमाइंड का मामा) टेलीकॉलर की भर्ती का काम देखता था।

- विवेक पांडेय (मास्टरमाइंड का फुफेरा भाई) डायलर और कर्मचारी प्रबंधन का काम।

- आकाश अरुण दत्ता उर्फ रिक्की, निवासी महाराष्ट्र मुंबई वेस्ट के नाला सुपरा। (फर्जी वेबसाइट बनाने का काम करता था)

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बरामदगी :

फर्जी कॉल सेंटर से पुलिस ने 31 लैपटॉप, 32 माउस, 14 मोबाइल फोन, 35 लैपटॉप चार्जर और हेडफोन, 18 लाख रुपये नकद, सरगना सूरज की कार, फर्जी एप्पल कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट, यूआरएल व सर्च हिस्ट्री की प्रिंटआउट शीट और दो राऊटर बरामद किए हैं। सभी इलेक्ट्रानिक गैजेट्स बरामद कर साइबर क्राइम सेल उसका डेटा खंगाल रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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