Thinking thief in room, farmer locked it from outside and called police from inside came his son with girl कोठरी में चोर समझ किसान ने बाहर से कुंडी लगा बुला ली पुलिस, अंदर से किशोरी संग निकला बेटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThinking thief in room, farmer locked it from outside and called police from inside came his son with girl

कोठरी में चोर समझ किसान ने बाहर से कुंडी लगा बुला ली पुलिस, अंदर से किशोरी संग निकला बेटा

यूपी के फतेहपुर एक किसान ने नलकूप की कोठरी के अंदर से कुछ आवाजें सुनकर चोर समझा और बाहर से कुंडी लगा दी। चोर-चोर का शोर मचाया और पुलिस भी बुला ली। ग्रामीणों की भीड़ और पुलिस के सामने कोठरी का दरवाजा खुला तो अंदर किसान का बेटा  गांव की ही एक किशोरी के साथ था। इसके बाद तो हंगामा ही मच गया।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, फतेहपुरThu, 18 Sep 2025 11:09 PM
share Share
Follow Us on
कोठरी में चोर समझ किसान ने बाहर से कुंडी लगा बुला ली पुलिस, अंदर से किशोरी संग निकला बेटा

यूपी के फतेहपुर में हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। एक किसान ने अपने नलकूप की कोठरी से खटर-पटर की आवाज सुनी। उन्होंने सोचा कि कोई चोर अंदर घुस गया है, लेकिन जब शोर मचाकर ग्रामीणों और पुलिस की मदद से दरवाजा खोला गया तो सबके होश उड़ गए। अंदर कोई चोर नहीं, बल्कि किसान का अपना बेटा एक किशोरी के साथ मौजूद था। किशोरी भी गांव की थी। उसे कोठरी में देख हंगामा मच गया। किशोरी के परिजनों ने किसान और उसके बेटे पर किशोरी को बंधक बनाने का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत कर दी है।

मामला बीच दोपहरिया का है। फतेहपुर के खखरेरु के रक्षपालपुर निवासी राधेश्याम अपने खेत पर काम कर रहे थे। तभी उन्हें अपने नलकूप की कोठरी से अजीब-सी आवाजें सुनाई दीं। किसी अनहोनी की आशंका में उन्होंने तुरंत बाहर से कुंडी लगा दी और चोर-चोर का शोर मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लाठी-डंडों से लैस ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को भी बुला लिया गया।

ये भी पढ़ें:योगी का ऑपरेशन क्लीन; पशु तस्करों का नेटवर्क न तोड़ पाने वाले एसपी को हटाना शुरू

पुलिस के आने पर जब कोठरी का दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। राधेश्याम का बेटा अभिनंदन और गांव की एक किशोरी के साथ था। यह नजारा देखकर न सिर्फ ग्रामीण, बल्कि राधेश्याम भी सकते में आ गए। इसी बीच, किशोरी के परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए।

बेटी को इस तरह से देख किशोरी का परिवार आपे से बाहर हो गया। परिवार ने किसान और उसके बेटे पर बेटी को बंधक बनाकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद मामला प्रेम प्रसंग से बदलकर एक आपराधिक घटना में तब्दील हो गया।

किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए राधेश्याम और अभिनंदन के खिलाफ बंधक बनाने और छेड़खानी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। थानाध्यक्ष विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अगर जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होती है तो मामले में और भी गंभीर धाराएं जोड़ी जाएंगी। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है, और हर कोई इस अप्रत्याशित घटना से हैरान है।

Fatehpur News Up Crime Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |