साली के चक्कर में बौखलाया दूल्हा, तोड़कर फेंक दी अंगूठी और माला, फिर दुल्हन का भी चढ़ गया पारा

संक्षेप: हाथरस में शादी-समारोह में उस समय हंगामा हो गया जब साली ने जूते चुराई की रस्म के लिए दूल्हे से पैसे मांग दिए। इसके बाद दूल्हा का पारा चढ़ गया और उसने अंगूठी तोड़कर फेंक दी।

यूपी के हाथरस में साली को लेकर खासा बवाल हो गया। साली की डिमांड सुनकर दूल्हा बौखला गया और उसने दुल्हन के सामने ही अंगूठी और माला तोड़कर फेंक दिया। ये देखकर दुल्हन का भी पारा चढ़ गया। दुल्हन ने सबके सामने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। दरअसल साली ने जूता चुराई के लिए पांच हजार रुपये का नेग मागा। इस पर हंगामा शुरू हो गया। बौखलाए दूल्हे ने अंगूठी और माला तोड़कर फेंक दी। जिसके बाद दुल्हन ने भी ऐसे दूल्हे के साथ निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद बिना दुल्हन के बरात मथुरा लौट गई।

जनपद मथुरा के सुरीर क्षेत्र से बरात सात नवंबर को सहपऊ क्षेत्र के एक गांव आई थी। दावत के बाद निकाह की रस्में शुरू हो चुकी थीं। इसी दौरान दुल्हन की बहन ने दूल्हे के जूते चुरा लिए और नेग के तौर पर 5,000 रुपए की मांग की। जबकि दूल्हा केवल 500 रुपए देने पर अड़ गया। यहीं बात ज्यादा बढ़ने पर दूल्हा गुस्सा हो गया और उसने दरवाजे पर ही अपनी अंगूठी और माला तोड़कर फेंक दी। दूल्हे की यह हरकत देख मौके पर मौजूद लोगों को उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की शंका हुई।