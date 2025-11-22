Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsThings went wrong during meal bride broke off wedding when groom refused to sit on floor
सात फेरों के बाद अकेला पड़ गया दूल्हा, ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो दुल्हन ने तोड़ दी शादी

सात फेरों के बाद अकेला पड़ गया दूल्हा, ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो दुल्हन ने तोड़ दी शादी

संक्षेप:

फर्रुखाबाद में कलेवा के समय बात बिगड़ गई। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे से जमीन पर बैठने को कहा। इस पर दूल्हे ने जमीन पर बैठने से मना कर दिया। दूल्हे के मना करे को लेकर दुल्हन पक्ष को दूल्हे के कुछ शारीरिक कमी होने की आशंका लगी।

Sat, 22 Nov 2025 09:44 PMDinesh Rathour फर्रुखाबाद
यूपी के फर्रुखाबाद में कलेवा के समय बात बिगड़ गई। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे से जमीन पर बैठने को कहा। इस पर दूल्हे ने जमीन पर बैठने से मना कर दिया। दूल्हे के मना करे को लेकर दुल्हन पक्ष को दूल्हे के कुछ शारीरिक कमी होने की आशंका लगी। दुल्हन पक्ष के बार-बार कहने के बाद भी दूल्हा जमीन पर नहीं बैठा तो दुल्हन का पारा चढ़ गया। दुल्हन ने बात बढ़ने पर विदाई से मना कर दिया गया। काफी मान-मनौव्वल के बाद भी बात नहीं बनी। अंत में बिना दुल्हन के ही बारात लौट गई।

एटा जिले के राजा रामपुर क्षेत्र के एक गांव से यहां नवाबगंज कस्बे में शुक्रवार शाम बारात आई थी। रात में शादी की रस्में पूरी हुईं। सुबह कलेवा के समय एक रस्म कराने के लिए घर की महिलाएं दूल्हे से जमीन पर बैठने को कहा तो उसने मना कर दिया। बार-बार उससे बैठने के लिए कहा गया लेकिन वह नहीं बैठा। इस पर कन्या पक्ष के लोगों को शारीरिक कमी होने की शंका हुई। दोनों पक्षों में हंगामा होने लगा। बात बढ़ने पर दुल्हन ने विदा होने से इनकार कर दिया।

इसकी शिकायत लेकर वर पक्ष के लोग थाने पहुंच गए और आरोप लगाया कि कन्या पक्ष ने जेवर, कपड़े व अन्य सामान कब्जे में ले लिया है और विदा भी नहीं कर रहे। बिचौलियों पर शादी कराने के नाम पर 52 हजार लेने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों में पंचायत कराई लेकिन बात नहीं बनी। पुलिस ने लड़की को बुलाकर उसकी मर्जी जानी तो उसने जाने से साफ मना कर दिया। काफी देर तक चली पंचायत के बाद पुलिस ने एक-दूसरे का सामान वापस करा दिया। बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
