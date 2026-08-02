IAS अफसर के घर किराए पर रह रहे डिप्टी एसपी के यहां चोरों का धावा, अलमारी से ले गए लाखों के जेवर
लखनऊ के राजाजीपुरम-सी ब्लाक में आईएएस हिमांशु गौतम के मकान के भूतल पर किराए पर रह रहे एसीपी बजारखाला रंजीत कुमार के पोर्सन में घुसे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। कमरे और अलमारी का लॉक तोड़कर चोर नकदी समेत लाखों के जेवर पार कर ले गए।
Lucknow News: यूपी में पुलिस की गश्ती के बाद भी चोर घरों को निशाना बनाने से नहीं बाज आ रहे हैं। चोरों का दुस्साहस लगातार बढ़ता रजा है। चोरों ने इस बार पुलिस अफसर के घर में ही धावा बोल दिया है। लखनऊ के राजाजीपुरम-सी ब्लाक में आईएएस हिमांशु गौतम के मकान के भूतल पर किराए पर रह रहे एसीपी बजारखाला रंजीत कुमार के पोर्सन में घुसे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। कमरे और अलमारी का लॉक तोड़कर चोर नकदी समेत लाखों के जेवर पार कर ले गए। शनिवार को जब एसीपी ड्यूटी के बाद घर पहुंचे तो तब उन्हें घटना की जानकारी हुई।
पुलिस की तफ्तीश में सीसी कैमरे में दो संदिग्ध दिखे हैं। चोरों की तलाश में पुलिस की चार टीमें दबिश दे रही हैं। 20 दिन पूर्व ही एसीपी रंजीत कुमार आईएएस हिमांशु गौतम के मकान में शिफ्ट हुए थे। उनके परिवारीजन पैतृक आवास गए थे। शनिवार रात एसीपी ड्यूटी के बाद घर पहुंचे। मुख्य गेट का लॉक खोलकर अंदर पहुंचे तो सन्न रह गए। कमरे का लॉक टूटा पड़ा था। अंदर अलमारी का लॉक भी टूटा था। सारा सामान अस्त व्यवस्त पड़ा था। चोर नकदी समेत लाखों का माल पार कर ले गए थे। घटना की जानकारी पर तालकटोरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस टीम ने घर के आस पास मार्गों पर लगे सीसी कैमरों की पड़ताल की। दो संदिग्ध सीसी कैमरे में दिखे। पुलिस दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही है। इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे के मुताबिक चोरों की तलाश में सर्विलांस समेत चार टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
मार्च में भी आईएएस के पोर्सन में हुई थी चोरी, नहीं हुआ खुलासा
बीते 25 मार्च को चोरों ने आईएएस हिमांशु गौतम के पोर्सन में धावा बोला था। कमरे समेत अलमारियों के ताले तोड़कर चोर 50 हजार की नकदी और जेवर पार कर ले गए थे। चार महीने बाद भी घटना का अबतक खुलासा नहीं हो सका है।
पुलिस की गश्त पर उठे सवाल
मकान के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक पुलिस मोहल्ले में गश्त नहीं करती है। इसलिए वारदातें होती हैं। लोगों का कहना है कि जब क्लास वन और टू ग्रेड के अफसरों के घर सुरक्षित नहीं हैं तो सामान्य लोगों का क्या कहा जाए?
चोरी की घटनाओं से दहशत
पुलिस की लाख की कोशिशों के बाद भी चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आए दिन चोर घटना को अंजाम दे जाते हैं। कभी दुकानों का शटर तोड़कर माल चोरी कर ले रहे हैं तो कहीं घरों को अपना निशाना बना रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने चोरों पर अंकुश लगाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।