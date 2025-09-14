बैंक मैनेजर के घर में चोरों ने बड़े इत्मीनान से की शराब और सैंडविच विच पार्टी, फिर उड़ाया 26 लाख का माल

चोरी की इस घटना के बाद 155 सीसीटीवी कैमरों में दो संदिग्ध कैद हुए थे। एक के चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे थे। दबौली शराब ठेके में उसी हुलिए का युवक कैद हुआ। पुलिस ने शराब ठेके पर पूछताछ की तो ठेका संचालक ने बताया कि एक इसी प्रकार के हुलिए का युवक रोज आकर शराब पीता है, लेकिन दो दिन से आया नहीं है।

Theft in bank manager's house: उत्तर प्रदेश के कानपुर के रतनलाल नगर में बैंक मैंनेजर इंदरप्रीत चावला के घर से 26 लाख से अधिक की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों की निशानदेही पर चोरी किया माल भी बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि घर के गेट में ताला लगा होने पर आरोपित बाउंड्री फांद कर अंदर पहुंचे। सबसे पहले घर में रखी ब्रांडेड शराब और फ्रिज में रखी सैंडविच खाकर पार्टी की, फिर घर में अलमारियों से गहने और नगदी पार कर दी। खुलासे में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों की अहम भूमिका रही। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दबौली गांव निवासी छोटू उर्फ करिया और बिधनू के जमरई दलनपुर निवासी बब्बी सिंह उर्फ कुलदीप सिंह के रूप में हुई।

डीसीपी साउथ दीपेन्द्रनाथ चौधरी ने बताया कि घटना के बाद 155 सीसीटीवी कैमरों में दो संदिग्ध कैद हुए थे। एक के चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे थे। दबौली शराब ठेके में उसी हुलिए का युवक कैद हुआ। गोविंदनगर पुलिस ने शराब ठेके पर पूछताछ की तो ठेका संचालक ने बताया कि एक इसी प्रकार के हुलिए का युवक रोज आकर शराब पीता है, लेकिन दो दिन से आया नहीं है।

इसके बाद पुलिस ने ठेके पर जाल बिछाया। शुक्रवार शाम युवक शराब पीने आया, जिसके बाद पुलिस ने युवक को दबोच लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम कुलदीप बताया। इसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। उसके साथी छोटू करिया के पास से तमंचा और दो कारतूस भी मिले हैं। छोटू पर कई थानों में दस मुकदमे दर्ज हैं।