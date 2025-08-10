ताले काटे, सोना निकाला, फिर अपने ताले लगा गए चोर; मेरठ की गोल्ड रिफाइनरी में यूं हुई चोरी

अभी तक करीब 60 लाख रुपए का नुकसान होने की बात सामने आई है। चोर, तिजोरी पर अपना ताला लगा गए हैं जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। लोग, चोरी के इस तरीके पर हैरान हैं। चोरों ने वारदात अंजाम देने के बाद तिजोरी पर अपने ताले लगा दिए और फरार हो गए।

यूपी के मेरठ से चोरी की बड़ी वारदात सामने आ रही है। यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के कागजी बाजार में स्थित मराठा गोल्ड रिफाइनरी में देररात ताले काटकर चोरों ने करीब 60 लाख का सोना चोरी कर लिया। चोरों ने वारदात अंजाम देने के बाद तिजोरी पर अपने ताले लगा दिए और फरार हो गए। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद रिफाइनरी से जुड़े लोगों के साथ ही मेरठ के पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी।

मेरठ के सतीश मराठा की कोतवाली क्षेत्र के कागजी बाजार रबड़ी वाली गली में मराठा गोल्ड रिफाइनरी है। इस जगह पर पुराने जेवरात को गलाकर नया शुद्ध सोना तैयार किया जाता है। सतीश मराठा और उनके परिजनों को रविवार सुबह पता चला कि रिफाइनरी के गेट पर लगे ताले काटकर कुछ बदमाश अंदर घुसे थे। इसके बाद मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और सतीश मराठा घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कोतवाली पुलिस को तत्काल इस मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

पुलिस ने रिफाइनरी में छानबीन शुरू दी। अभी तक करीब 60 लाख रुपए का नुकसान होने की बात सामने आई है। चोर, तिजोरी पर अपना ताला लगा गए हैं जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। लोग, चोरी के इस तरीके पर हैरान हैं। उनका कहना है कि आमतौर पर चोरी के बाद चोर जल्द से जल्द मौके से फरार हो जाना चाहते हैं लेकिन यहां तो चोरों ने ताले काटे, चोरी की और फिर तिजोरी पर अपना ताला डाल दिया। इसके बाद वे फरार हुए।