यूपी में IPS अफसर के घर घुसे चोर, ताला तोड़कर जेवर और नगदी उड़ाई, बाथरूम की टोटियां भी नहीं छोड़ीं
चोरों ने राजधानी लखनऊ के विकासनगर में आईपीएस अधिकारी यमुना प्रसाद के बंद घर को निशाना बनाया। चोर यहां से 50 हजार रुपये व जेवर उठा ले गए। खिड़की की ग्रिल काटकर घर में घुसे चोरों ने बाथरूम में लगी 20 टोटियों तक को नहीं छोड़ा वह भी उखाड़ ले गए।
यूपी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आम आदमी ही नहीं पुलिस अफसरों के घरों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। चोरों ने राजधानी लखनऊ के विकासनगर में आईपीएस अधिकारी यमुना प्रसाद के बंद घर को निशाना बनाया। चोर यहां से 50 हजार रुपये व जेवर उठा ले गए। खिड़की की ग्रिल काटकर घर में घुसे चोरों ने बाथरूम में लगी 20 टोटियों तक को नहीं छोड़ा वह भी उखाड़ ले गए। तहरीर पर विकासनगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
विकासनगर सेक्टर-एक निवासी यमुना प्रसाद नोएडा कमिश्नरेट में डीसीपी के पद पर कार्यरत हैं। संजय विहार निवासी असित सिद्धार्थ ने बताया कि वह जीजा यमुना प्रसाद के घर अक्सर देख रेख करने जाते हैं। युमना प्रसाद का परिवार नोएडा में रहता है। 22 सितंबर को सिद्धार्थ घर पहुंचा तो बिजली नहीं आ रही थी। शिकायत पर विभाग के 23 सितंबर को कर्मचारियों ने आकर बिजली सही की। वह घर के भीतर गए तो खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी। कमरे का सामान फैला हुआ था। अलमारी में रखे 50 हजार रुपये, चांदी के दस सिक्के, चांदी के बर्तन व घड़ी गायब थी। इतना ही नहीं चोर बाथरूम में लगी 20 टोटियां भी खोल ले गए। असित ने बताया कि पहले एक केयरटेकर रहता था, लेकिन कुछ माह पहले उसे हटा दिया था। इंस्पेक्टर विकासनगर आलोक कुमार सिंह के मुताबिक तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
प्रयागराज के फूलपुर में चोरों ने साफ किया हाथ
वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत फूलपुर के कैथाना मोहल्ले में बीती गुरवार रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। कमरे का ताला तोड़ते हुए घर में गए चोरों ने अलमारी व बाक्स का ताला तोड़कर उसमें रखे नकदी व सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए। फूलपुर नगर पंचायत के कैथाना मोहल्ला निवासी मो.मुनव्वर मुंबई में रहकर काम करते हैं। घर में उनकी पत्नी आफरीन रहती हैं। रोज की तरह गुरुवार रात वह सो रही थी कि रात में मुनव्वर का फोन आ गया। बात करने के बाद जब उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। कमरे में पहुंचीं तो पाया कि अलमारी और बड़े बाक्स का ताला टूटा हुआ है और नकदी व गहने गायब हैं। शोर मचाया तो मोहल्ले व आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भुक्तभोगीनी के अनुसार बीस हजार रुपये, सोने की कान की बाली, सोने की नथिया, चांदी की पायल व बर्तन चोरी गए हैं।