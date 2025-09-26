यूपी में IPS अफसर के घर घुसे चोर, ताला तोड़कर जेवर और नगदी उड़ाई, बाथरूम की टोटियां भी नहीं छोड़ीं

चोरों ने राजधानी लखनऊ के विकासनगर में आईपीएस अधिकारी यमुना प्रसाद के बंद घर को निशाना बनाया। चोर यहां से 50 हजार रुपये व जेवर उठा ले गए। खिड़की की ग्रिल काटकर घर में घुसे चोरों ने बाथरूम में लगी 20 टोटियों तक को नहीं छोड़ा वह भी उखाड़ ले गए।

यूपी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आम आदमी ही नहीं पुलिस अफसरों के घरों को भी अपना निशाना बना रहे हैं। चोरों ने राजधानी लखनऊ के विकासनगर में आईपीएस अधिकारी यमुना प्रसाद के बंद घर को निशाना बनाया। चोर यहां से 50 हजार रुपये व जेवर उठा ले गए। खिड़की की ग्रिल काटकर घर में घुसे चोरों ने बाथरूम में लगी 20 टोटियों तक को नहीं छोड़ा वह भी उखाड़ ले गए। तहरीर पर विकासनगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

विकासनगर सेक्टर-एक निवासी यमुना प्रसाद नोएडा कमिश्नरेट में डीसीपी के पद पर कार्यरत हैं। संजय विहार निवासी असित सिद्धार्थ ने बताया कि वह जीजा यमुना प्रसाद के घर अक्सर देख रेख करने जाते हैं। युमना प्रसाद का परिवार नोएडा में रहता है। 22 सितंबर को सिद्धार्थ घर पहुंचा तो बिजली नहीं आ रही थी। शिकायत पर विभाग के 23 सितंबर को कर्मचारियों ने आकर बिजली सही की। वह घर के भीतर गए तो खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी। कमरे का सामान फैला हुआ था। अलमारी में रखे 50 हजार रुपये, चांदी के दस सिक्के, चांदी के बर्तन व घड़ी गायब थी। इतना ही नहीं चोर बाथरूम में लगी 20 टोटियां भी खोल ले गए। असित ने बताया कि पहले एक केयरटेकर रहता था, लेकिन कुछ माह पहले उसे हटा दिया था। इंस्पेक्टर विकासनगर आलोक कुमार सिंह के मुताबिक तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।