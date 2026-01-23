Hindustan Hindi News
Thieves broke diamond showroom through roof committing major robbery right front DIG residence
यूपी में डीआईजी के घर के सामने बड़ी चोरी, डायमंड शोरूम से करोड़ों के हीरे किए साफ

संक्षेप:

सहारनपुर में गुरुवार की देर रात चोरों ने डायमंड शोरूम में बड़ी वारदात कर डाली। छत के रास्ते घुसे चोरों ने शोरूम के अंदर से करोड़ों रुपये के हीरे चोरी कर लिए।

Jan 23, 2026 05:07 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
यूपी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की गश्ती के बाद भी चोर वारदातें कर जाते हैं। चोरों ने सहारनपुर में एक डायमंड शोरूम में करोड़ों का माल साफ कर दिया। चोरों के आगे शोरूम की सुरक्षा-व्यवस्था भी ध्वस्त नजर आई। जिस शोरूम में चोरी हुई है, वह डीआईजी आवास के ठीक सामने मौजूद है। यह पूरा इलाका पॉश है। इस इलाके में पुलिस की चौकसी हमेशा रहती है, इसके बाद भी चोर अपना काम करके चले गए। घटना की सूचना जब पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तो हड़कंप मच गया। हैरानी की बात यह रही कि न तो सायरन बजे और न ही चोर सीसीटीवी कैमरों में स्पष्ट रूप से कैद हो सके। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है। इस घटना को लेकर व्यापारियों में रोष है।

दिल्ली रोड पर टाटा समूह का कैरेटलेन शोरूम है। गुरुवार रात शोरूम बंद कर अधिकारी और स्टाफ के लोग घर चले गए थे। प्रतिदिन की तरह शुक्रवार सुबह शोरूम खोला गया तो चोरी की वारदात का पता चला, जिसके बाद शोरूम के अधिकारियों व स्टाफ के होश फाख्ता हो गए।पुलिस के अनुसार बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर स्थित डायमंड शोरूम को निशाना बनाने के लिए चोर छत के रास्ते घुसे थे। वे अपने साथ गेट कटर लेकर आए थे, जिसकी बिजली पास स्थित एक होटल के गार्डन की ग्रिल से जोड़ी गई। इसके बाद छत का गेट काटा गया और सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरते हुए चोर पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां स्थित सेनेट्री शोरूम को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया।

चोरों ने काटी सीढ़ी वाली दीवार

सीढ़ियों से सीधे ग्राउंड फ्लोर पहुंचे। चोरों ने डायमंड शोरूम की सीढ़ी वाली दीवार को काटा और करीब दो फुट के रास्ते से अंदर कूद गए। इसके बाद कटर से शोरूम का बैक साइड गेट काटकर तिजौरी में रखे हीरों समेत कीमती जेवरात निकाल लिए। फ्रेम में सजाए गहनों को ज्यादा नहीं छेड़ा गया। बड़ी चोरी की सूचना मिलते ही डीआईजी अभिषेक सिंह, एसएसपी आशीष तिवारी, एसपी सिटी व्योम बिंदल और एसपी ग्रामीण सागर जैन फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घंटों जांच की। पुलिस ने इस चोरी के खुलासे के लिए पांच विशेष टीमें गठित की हैं, जो सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय कनेक्शन की जांच कर रही हैं।

सहारनपुर रेज के डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया, वारदात के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी और सर्विलांस समेत अन्य संसाधनों से जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम ने अहम साक्ष्य जुटाए है। जल्द ही खुलासा कर आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।

बाराबंकी में गोदाम का ताला तोड़कर सरसों व नकदी चोरी, मुकदमा दर्ज

वहीं दूसरी ओर बाराबंकी के जैदपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक व्यापारी के गोदाम का ताला तोड़ कर सरसों और नकदी पार कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली के गल्लामंडी कानून गोयान मोहल्ला निवासी अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व. बाबूलाल गुप्ता की फर्म पूजा ट्रेडिंग कम्पनी का गोदाम ग्राम जरहरा, जैदपुर रोड स्थित है। बुधवार की देर रात करीब दो बजे चोरों ने गोदाम का ताला तोड़ कर चोरों ने अंदर रखी 10 कुंतल सरसों व 20 हजार रुपये नगदी चोरी कर ली। गुरुवार की सुबह जब व्यापारी दुकान पर पहुंचे तो गोदाम का टूटा ताला और अंदर से सरसों व नगदी गायब देखकर उन्हें चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटनास्थल की जांच की। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

