thief became Dulha, stole dulhan scooty after marriage, investigation revealed 2 more marriages जमानत पर छूटा चोर बना दूल्हा, शादी के बाद दुल्हन की ले उड़ा स्कूटी, छानबीन सामने आईं 2 और शादियां, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsthief became Dulha, stole dulhan scooty after marriage, investigation revealed 2 more marriages

जमानत पर छूटा चोर बना दूल्हा, शादी के बाद दुल्हन की ले उड़ा स्कूटी, छानबीन सामने आईं 2 और शादियां

यूपी में जमानत पर छूटे चोर ने खुद को शिक्षक बताकर लखनऊ की रहीमनगर में रहने वाली युवती को प्रेमजाल में फंसाकर चोर तीसरी बार दूल्हा बना। शादी के बाद दुल्हन की स्कूटी लेकर गायब हो गया। छानबीन में 2 और शादियां सामने आईं हैं। 

Deep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 01:47 PM
share Share
Follow Us on
जमानत पर छूटा चोर बना दूल्हा, शादी के बाद दुल्हन की ले उड़ा स्कूटी, छानबीन सामने आईं 2 और शादियां

यूपी में मुरादाबाद जेल से जमानत पर छूटे चोरी के आरोपी राजीव कुमार ने खुद को शिक्षक बताकर लखनऊ की रहीमनगर में रहने वाली युवती से फेसबुक पर दोस्ती की। प्रेमजाल में फंसाकर चोर तीसरी बार दूल्हा बना। तीसरी शादी के बाद लाखों रुपये ऐंठे और फिर दुल्हन की स्कूटी के लेकर गायब हो गया। पीड़िता ने की तो पड़ताल में पता चला कि राजीव दो शादियां पहले कर चुका और दोनों पत्नियों से उसके बच्चे भी हैं। पीड़िता की तहरीर पर महानगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश कुमार मिश्रा के मुताबिक पीड़िता यहां रहीमनगर की रहने वाली है। लखीमपुर खीरी में नौकरी करती है। पीड़िता के मुताबिक वर्ष 2022 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती राजीव कुमार से हुई थी। बातचीत शुरू हुई तो उसने बताया कि वह उत्तराखंड के काशीपुर मधुबन नगर का रहने वाला है। उसने बताया था कि कोविड में माता-पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में कोई नहीं है। वह बीएड पास है और शिक्षक है। प्रेमजाल में फंसाकर राजीव ने 20 मई 2022 को अलीगंज आर्यसमाज मंदिर में शादी कर ली। फिर किराए पर मकान लेकर साथ रहा। फिर अपनी नौकरी छूटने और अन्य जरूरते बताकर रुपयों की मांग करता रहा। लाखों रुपये ऐंठ लिए। एक दिन कुछ काम से जाने की बात कहकर स्कूटी ली और फिर फरार हो गया। मोबाइल स्विच आफ कर दिया। दोबारा लौटा नहीं।

ये भी पढ़ें:मुस्लिम बैंड वाले हटा लें हिन्दू देवी-देवताओं का नाम, बैठक में पुलिस का फरमान

पड़ताल की तो पता चला कि उसने स्कूटी बेच कर रुपये हड़प लिए। इसके बाद मुरादाबाद बुद्ध विहार में जाकर रहने लगा। पड़ताल में पता चला कि उसकी दो शादियां पहले भी हो चुकी हैं। दोनों पत्नियों से बच्चे हैं। राजीव के खिलाफ मुरादाबाद के पाकबड़ा थाने में मार्च 2016 में धोखाधड़ी जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद कटघर थाने में नवंबर 2019 में चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। वह चोरी के मामले में जेल भी गया था। उसी मामले में जमानत पर छूटा था। राजीव से मुलाकात हुई और उससे विरोध किया तो वह धमकाने लगा। पीड़िता के मुताबिक इससे बाद से राजीव उन्हें और उनकी बहन के मोबाइल पर लगातार मैसेज व फोन कर धमकी दे रहा है। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी राजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है।

Up News UP News Today Dulha-dulhan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |