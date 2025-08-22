जमानत पर छूटा चोर बना दूल्हा, शादी के बाद दुल्हन की ले उड़ा स्कूटी, छानबीन सामने आईं 2 और शादियां

यूपी में जमानत पर छूटे चोर ने खुद को शिक्षक बताकर लखनऊ की रहीमनगर में रहने वाली युवती को प्रेमजाल में फंसाकर चोर तीसरी बार दूल्हा बना। शादी के बाद दुल्हन की स्कूटी लेकर गायब हो गया। छानबीन में 2 और शादियां सामने आईं हैं।

यूपी में मुरादाबाद जेल से जमानत पर छूटे चोरी के आरोपी राजीव कुमार ने खुद को शिक्षक बताकर लखनऊ की रहीमनगर में रहने वाली युवती से फेसबुक पर दोस्ती की। प्रेमजाल में फंसाकर चोर तीसरी बार दूल्हा बना। तीसरी शादी के बाद लाखों रुपये ऐंठे और फिर दुल्हन की स्कूटी के लेकर गायब हो गया। पीड़िता ने की तो पड़ताल में पता चला कि राजीव दो शादियां पहले कर चुका और दोनों पत्नियों से उसके बच्चे भी हैं। पीड़िता की तहरीर पर महानगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश कुमार मिश्रा के मुताबिक पीड़िता यहां रहीमनगर की रहने वाली है। लखीमपुर खीरी में नौकरी करती है। पीड़िता के मुताबिक वर्ष 2022 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती राजीव कुमार से हुई थी। बातचीत शुरू हुई तो उसने बताया कि वह उत्तराखंड के काशीपुर मधुबन नगर का रहने वाला है। उसने बताया था कि कोविड में माता-पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में कोई नहीं है। वह बीएड पास है और शिक्षक है। प्रेमजाल में फंसाकर राजीव ने 20 मई 2022 को अलीगंज आर्यसमाज मंदिर में शादी कर ली। फिर किराए पर मकान लेकर साथ रहा। फिर अपनी नौकरी छूटने और अन्य जरूरते बताकर रुपयों की मांग करता रहा। लाखों रुपये ऐंठ लिए। एक दिन कुछ काम से जाने की बात कहकर स्कूटी ली और फिर फरार हो गया। मोबाइल स्विच आफ कर दिया। दोबारा लौटा नहीं।