रिसेप्शन में मेहमान बनकर आया चोर, उड़ा दिया तीन लाख कैश और गहनों से भरा बैग

यूपी के गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र स्थित रिगालिया बैंक्वेट हॉल में शुक्रवार की रात एक बहूभोज कार्यक्रम (रिसेप्शन) के दौरान मेहमान बनकर पहुंचे एक अज्ञात युवक ने तीन लाख रुपये नकद और गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर गोरखनाथ थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम उसकी तलाश में जुट गई है।

शाहपुर के शक्तिनगर कॉलोनी निवासी प्रमोद कुमार सिंह के बेटे अभिनव सिंह की शादी दो नवंबर को हुई थी। सात नवंबर को परिवार की ओर से रिगालिया बैंक्वेट हॉल में बहूभोज का आयोजन किया गया था। रात करीब 10:20 बजे, जब मेहमान भोजन के बाद डांस में व्यस्त थे। प्रमोद सिंह ने नकदी और गहनों से भरा बैग पास के सोफे पर रख दिया। इसी दौरान करीब 25 वर्षीय युवक, जिसने ग्रे रंग की शर्ट पहन रखी थी, पीछे की कुर्सी से उठा और मौका पाकर बैग उठा ले गया। युवक तेजी से बाहर निकल गया । कुछ देर बाद जब परिजनों ने बैग देखा तो वह गायब था। बताया जा रहा है कि बैग में करीब तीन लाख रुपये नकद, चांदी के सिक्के और रिश्तेदारों के दिए गहने रखे थे। घटना की सूचना पर गोरखनाथ पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक्वेट हॉल के सीसी कैमरे खंगाले। फुटेज में आरोपित युवक की पूरी करतूत दर्ज है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि फुटेज पर युवक की पहचान की जा रही है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी।