Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsthief arrived at reception disguised as a guest and stole a bag containing rs 3 lakh in cash jewellery
रिसेप्शन में मेहमान बनकर आया चोर, उड़ा दिया तीन लाख कैश और गहनों से भरा बैग

रिसेप्शन में मेहमान बनकर आया चोर, उड़ा दिया तीन लाख कैश और गहनों से भरा बैग

संक्षेप: रात करीब 10:20 बजे, जब मेहमान भोजन के बाद डांस में व्यस्त थे। प्रमोद सिंह ने नकदी और गहनों से भरा बैग पास के सोफे पर रख दिया। इसी बीच करीब 25 साल के युवक, जिसने ग्रे रंग की शर्ट पहन रखी थी, पीछे की कुर्सी से उठा और मौका पाकर बैग उठा ले गया। युवक तेजी से बाहर निकल गया ।

Mon, 10 Nov 2025 02:43 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र स्थित रिगालिया बैंक्वेट हॉल में शुक्रवार की रात एक बहूभोज कार्यक्रम (रिसेप्शन) के दौरान मेहमान बनकर पहुंचे एक अज्ञात युवक ने तीन लाख रुपये नकद और गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर गोरखनाथ थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम उसकी तलाश में जुट गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शाहपुर के शक्तिनगर कॉलोनी निवासी प्रमोद कुमार सिंह के बेटे अभिनव सिंह की शादी दो नवंबर को हुई थी। सात नवंबर को परिवार की ओर से रिगालिया बैंक्वेट हॉल में बहूभोज का आयोजन किया गया था। रात करीब 10:20 बजे, जब मेहमान भोजन के बाद डांस में व्यस्त थे। प्रमोद सिंह ने नकदी और गहनों से भरा बैग पास के सोफे पर रख दिया। इसी दौरान करीब 25 वर्षीय युवक, जिसने ग्रे रंग की शर्ट पहन रखी थी, पीछे की कुर्सी से उठा और मौका पाकर बैग उठा ले गया। युवक तेजी से बाहर निकल गया । कुछ देर बाद जब परिजनों ने बैग देखा तो वह गायब था। बताया जा रहा है कि बैग में करीब तीन लाख रुपये नकद, चांदी के सिक्के और रिश्तेदारों के दिए गहने रखे थे। घटना की सूचना पर गोरखनाथ पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक्वेट हॉल के सीसी कैमरे खंगाले। फुटेज में आरोपित युवक की पूरी करतूत दर्ज है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि फुटेज पर युवक की पहचान की जा रही है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी।

चोरी का आरोपी गिरफ्तार गहने बरामद किए

गोरखपुर। चिलुआताल पुलिस ने घर में हुई चोरी की दो घटनाओं का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान कनक वर्मा निवासी प्रधानमंत्री आवास मानबेला के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, 21 अगस्त को वादी द्वारा घर से जेवर चोरी होने की सूचना दी गई थी। उसके आधार पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने चोरी के गहनें बरामद कर लिए गए।

ये भी पढ़ें:यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् गाना जरूरी, CM योगी ने किया ऐलान
ये भी पढ़ें:कौन हैं यूपी के सुहेल और सुलेमान? देश को जहर से दहलाने की साजिश; अलर्ट पर पुलिस
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |