इन्हें मिलेगी हाउस और वाटर के टैक्स से छूट, नगर निगम का फैसला

यूपी की राजधानी में इन लोगों के लिए राहत की खबर है। निगम के कर्मचारियों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। सैन्य अथवा शौर्य चक्र से सम्मानित या उनकी विधवाओं, पदक प्राप्त खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार और वैज्ञानिक को भी इस छूट के दायरे में रखा गया है।

राजधानी लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारियों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। सैन्य अथवा शौर्य चक्र से सम्मानित या उनकी विधवाओं, पदक प्राप्त खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार और वैज्ञानिक को भी इस छूट के दायरे में रखा गया है। लखनऊ नगर निगम ने फैसला लिया है कि निगम के कर्मचारियों से वार्षिक मूल्यांकन 900 तक वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत तथा 900 से अधिक के मूल्यांकन पर 15 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। इसके अलावा परमवीर चक्र, अशोक चक्र तथा अन्य सैन्य अथवा शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्तियों अथवा उनकी विधवाओं को भी हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। भारत रत्न, राष्ट्रपति से शौर्य पदक प्राप्त पुलिस कर्मी/अधिकारी तथा अर्जुन पदक प्राप्त खिलाड़ी भी हाउस टैक्स से मुक्त होंगे।

वहीं राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, वैज्ञानिक और खिलाड़ी सामान्य कर में आधी छूट पाने के अधिकारी होंगे। शर्त यह होगी कि नगर निगम सीमा में उनका एक ही आवासीय भवन हो और वह स्वयं उसमें निवास करते हों। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी विधवाएं और उनके आश्रित नाबालिग बच्चे एवं अविवाहित पुत्री भी सामान्य कर से मुक्त होंगे। 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक दृष्टिहीन अथवा विकलांग व्यक्तियों को भवन कर और जलकर में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। 50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम दृष्टिहीन अथवा विकलांगजन को हाउस टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इस पर भी हुआ फैसला नगर निगम की भूमि पर उत्सव वाटिका बनाई जाएगी। तालाबों और घाटों का सुंदरीकरण किया जाएगा। सरकारी जमीनों की चारदीवारी बनाई जाएगी।