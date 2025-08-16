कई साल तक रिलेशनशिप में रहे, मुकदमे से बचने के लिए युवक ने मंदिर में रचाई शादी, फिर ..

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक युवती युवक के साथ कई साल तक रिलेशनशिप में रहे। युवती ने आराेप लगाया कि रिलेशन का वीडिया वायरल कर दिया। फिर मुकदमे से बचने के लिए मंदिर में शादी की और उसके उसे छोड़ दिया।

राजधानी लखनऊ में दुबग्गा की एक युवती ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने पति पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि दोनों कई साल तक रिलेशनशिप में रहे है। युवती ने बताया कि शादी से इनकार करने पर रिलेशनशिप की वीडियो वायरल करने में दर्ज मुकदमे से बचने के लिए मंदिर में शादी रचा ली, लेकिन अब उसने युवती का साथ छोड़ दिया। पीड़िता ने उसपर जेवर, नकदी चोरी करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दुबग्गा इलाके की एक युवती ने दर्ज एफआईआर में कहा कि आशू रावत के साथ वह कई साल रिलेशनशिप में रही। जब उसने शादी मना कर दिया तो आशू ने सोशल मीडिया पर युवती की वीडियो वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने पर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया। इससे परेशान आरोपी ने मुकदमा से बचने और बदला लेने की ठानी। उसने प्लान बनाया। पीड़िता को झांसे में लेकर मंदिर में शादी रचा ली। कुछ दिन वह ठीक रहा, लेकिन उसके बाद काम धाम बंद कर घर बैठ गया।