हिंदुओं से कहते थे देवी-देवता की पूजा से दूर रहो, यूपी में एक और धर्मांतरण गैंग का खुलासा

यूपी के आगरा शहर में एक और धर्मांतरण मामले में शाहगंज पुलिस ने सोमवार को 11 लोगों को पकड़ा है। आरोप है कि ये लोग धर्मसभा के नाम पर हिंदुओं को घर बुलाकर देवी-देवताओं की पूजा से दूर रहने के लिए कहते थे। इसके बाद गरीबी और शारीरिक कष्ट दूर होने का दावा करते थे। क्षेत्रीय लोगों ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने एक महीने की गोपनीय जांच के बाद कार्रवाई की है।

शाहगंज के एक मोहल्ले में स्थित घर में प्रत्येक रविवार को धर्मसभा का आयोजन किया जाता था। इसमें बाहर से कुछ लोग आते थे। आसपास के गरीब हिंदुओं को बुलाया जाता था। इसमें समस्याएं पूछने के बाद उन्हें दूर करने का दावा कर धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता था। जो लोग तैयार होते थे, उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया जाता था। गोपनीय जांच के लिए पहुंचीं महिला पुलिसकर्मियों की भी बीमारी दूर करने की बात कही थी। दो दिन पहले पुलिस ने घर में दबिश देकर पांच महिलाओं सहित 11 लोगों को पकड़ लिया। इसमें एक मुख्य व्यक्ति भी शामिल है।

इन्होंने की थी शिकायत इस मामले में भाजपा नेता सुनील करमचंदानी और घनश्याम हेमलानी ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से शिकायत की थी। इसके बाद मामला पुलिस आयुक्त दीपक कुमार तक पहुंचा था। उन्होंने थाना शाहगंज पुलिस को जांच के आदेश किए।