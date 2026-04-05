Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स का झांसा देकर OTP लेते; फिर खातों से उड़ाते रकम, 60 लाख की ठगी

Apr 05, 2026 04:56 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, आगरा
share

साइबर सेल को समन्वय पोर्टल पर मिली 13 शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई, जिनमें करीब 60 लाख रुपये की ठगी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि गैंग का संचालन अजय कुशवाह करता है, जो फिलहाल फरार है।

क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स का झांसा देकर OTP लेते; फिर खातों से उड़ाते रकम, 60 लाख की ठगी

आगरा पुलिस ने रिवार्ड प्वाइंट्स के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स का झांसा देकर लोगों से ओटीपी हासिल करते थे और खातों से रकम उड़ा लेते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, सात एटीएम कार्ड, तीन आधार कार्ड और 4255 रुपये बरामद किए हैं। डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि गिरोह भोले-भाले लोगों को क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स का लालच देकर कॉल करता था। झांसे में आने के बाद आरोपित ओटीपी हासिल कर खातों से रकम निकाल लेते थे।

60 लाख की ठगी सामने आई

साइबर सेल को समन्वय पोर्टल पर मिली 13 शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई, जिनमें करीब 60 लाख रुपये की ठगी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि गैंग का संचालन अजय कुशवाह करता है, जो फिलहाल फरार है। गिरोह के सदस्य सिम उपलब्ध कराने, फर्जी खाते खुलवाने और लोगों को कॉल कर फंसाने का काम करते थे। वारदात के बाद आरोपी सिम और खातों को बंद कर नए साधनों से ठगी शुरू कर देते थे।

पुलिस ने देव चौहान, अभिषेक मुदगल, सुहैल कुरैशी, विशाल जादौन, नमन खंडेलवाल, अनस अहमद खान त शर्मा,अंकित, रुपेश, अरबाज और बसंत को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। साइबर सेल अन्य पीड़ितों और गिरोह के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:फैशन टीवी फ्रेंचाइजी के नाम पर करोड़ों की ठगी, यूपी पुलिस ने 3 को मुंबई से पकड़ा
ये भी पढ़ें:इतना प्रचार फिर भी दो पूर्व अफसर डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगों ने लूटे 1.30 करोड़

कॉल कर लोगों को फंसाते थे

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि गिरोह के प्रत्येक सदस्य की अलग जिम्मेदारी थी। सभी को अजय कुशवाह निवासी जंगजीत नगर सदर लीड करता था। देव, अभिषेक, प्रियांशु और कन्हैया सिम उपलब्ध कराते थे। लोगों को कॉल कर फंसाने का काम अजय कुशवाह, मनीष, राजकुमार यादव, संजीव प्रजापति, नमन, अरबाज, अनस, बेटू और बसंत करते थे। खाते उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सुहैल कुरैशी, विशाल जादौन, रुपेश और अंकित शर्मा की थी। वारदात के बाद आरोपित सिम और खातों को बंद कर नए सिम और खाते चालू करवा लेते थे।

ये भी पढ़ें:कमिश्नर बोल रहा, तुम आतंकियों से मिली हो...महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 21 लाख ऐंठे

ये आरोपी अभी हैं फरार

अजय कुशवाह पुत्र दिनेश कुशवाह निवासी जंगजीत नगर सदर, प्रियांशु शर्मा पुत्र पवन शर्मा निवासी इंद्रपुरम सदर, कन्हैयालाल पुत्र नाहर सिंह निवासी मुरसान अलीगढ़, पंकज पुत्र मोहन लाल निवासी काछियान हाथरस, करन वर्मा पुत्र प्रदीप वर्मा निवासी दयालबाग आगरा, मनीष कुशवाह निवासी सदर, राजकुमार यादव निवासी सदर, संजीव प्रजापति निवासी सदर, अर्पित गौर निवासी सदर और बेटू उर्फ उत्कर्ष मिश्रा निवासी कमला नगर आगरा।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News Agra News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।