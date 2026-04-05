क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स का झांसा देकर OTP लेते; फिर खातों से उड़ाते रकम, 60 लाख की ठगी

साइबर सेल को समन्वय पोर्टल पर मिली 13 शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई, जिनमें करीब 60 लाख रुपये की ठगी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि गैंग का संचालन अजय कुशवाह करता है, जो फिलहाल फरार है।

आगरा पुलिस ने रिवार्ड प्वाइंट्स के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स का झांसा देकर लोगों से ओटीपी हासिल करते थे और खातों से रकम उड़ा लेते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, सात एटीएम कार्ड, तीन आधार कार्ड और 4255 रुपये बरामद किए हैं। डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि गिरोह भोले-भाले लोगों को क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स का लालच देकर कॉल करता था। झांसे में आने के बाद आरोपित ओटीपी हासिल कर खातों से रकम निकाल लेते थे।

60 लाख की ठगी सामने आई साइबर सेल को समन्वय पोर्टल पर मिली 13 शिकायतों के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई, जिनमें करीब 60 लाख रुपये की ठगी सामने आई। पूछताछ में पता चला कि गैंग का संचालन अजय कुशवाह करता है, जो फिलहाल फरार है। गिरोह के सदस्य सिम उपलब्ध कराने, फर्जी खाते खुलवाने और लोगों को कॉल कर फंसाने का काम करते थे। वारदात के बाद आरोपी सिम और खातों को बंद कर नए साधनों से ठगी शुरू कर देते थे।

पुलिस ने देव चौहान, अभिषेक मुदगल, सुहैल कुरैशी, विशाल जादौन, नमन खंडेलवाल, अनस अहमद खान त शर्मा,अंकित, रुपेश, अरबाज और बसंत को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है। साइबर सेल अन्य पीड़ितों और गिरोह के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

कॉल कर लोगों को फंसाते थे पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि गिरोह के प्रत्येक सदस्य की अलग जिम्मेदारी थी। सभी को अजय कुशवाह निवासी जंगजीत नगर सदर लीड करता था। देव, अभिषेक, प्रियांशु और कन्हैया सिम उपलब्ध कराते थे। लोगों को कॉल कर फंसाने का काम अजय कुशवाह, मनीष, राजकुमार यादव, संजीव प्रजापति, नमन, अरबाज, अनस, बेटू और बसंत करते थे। खाते उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सुहैल कुरैशी, विशाल जादौन, रुपेश और अंकित शर्मा की थी। वारदात के बाद आरोपित सिम और खातों को बंद कर नए सिम और खाते चालू करवा लेते थे।