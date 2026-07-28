प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री बचा लिया; अखिलेश बोले- जो चढ़ावा नहीं बचा पाए, वो पेपर कैसे बचाएंगे

लोकसभा में अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि कहा कि जो चढ़ावा चोर को नहीं रोक पाए, वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे? अखिलेश यादव ने कहा कि एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिए।

लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान एंटी पेपर लीक बिल पर सदन में हंगामे का माहौल है। मंगलवार को दोपहर दो बजे के बाद कार्यवाही शुरू होने के सदन में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा जारी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि युवाओं ने सरकार को झुका दिया है। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि जो चढ़ावा चोर को नहीं रोक पाए, वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे? अखिलेश यादव ने कहा कि एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिए।

सदन में सपा के नेता ने लोकसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए, वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे।

यादव ने जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला दिया और कहा कि ''सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि 'पूर्व शिक्षा मंत्री (प्रधान) जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी...एक प्रधान जी को हटाकर आपने (भाजपा) प्रधानमंत्री बचा लिया।''

सपा नेता ने कहा कि नयी पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकाने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है, तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। यादव ने कहा कि यह ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता-पिता भी जुड़ गए थे।

डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए उन्होंने राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले का उल्लेख करते हुए भाजपा पर कटाक्ष किया, ''जो लोग चढ़ावा को चोरी होने से नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे रोक पाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में पेपर लीक की कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां से प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आते हैं, वहां ऐसी स्थिति है।उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में कर्मचारियों को 'आउटसोर्स' पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा, ''डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए।