हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई, क्या जामा मस्जिद में चालीसा पाठ कराएंगे? सपा-कांग्रेस पर बरसे CM योगी

अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण में बाधा डाली और हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई। क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अयोध्या का विकास किया और भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया।

राम मंदिर में दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। 432 करोड़ से ज्यादा की 217 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी कीं, वही आज आस्था की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई। उन्होंने कहा, "क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा सकता है? अगर नहीं, तो हनुमानगढ़ी में ऐसा कराने का प्रयास क्यों किया गया?" उन्होंने आरोप लगाया कि यह काम कांग्रेस और सपा के शासनकाल में हुआ था।

2017 से पहले अयोध्या उपेक्षा की शिकार थी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले अयोध्या उपेक्षा का शिकार थी और यहां आने वाले लोगों को भी संदेह की नजर से देखा जाता था। उनकी सरकार ने अयोध्या को देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम और पवनसुत हनुमान की कृपा से अयोध्या का तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, लेकिन आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बना अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों से जुड़ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने एयरपोर्ट निर्माण का भी विरोध किया और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया।

वक्फ का कब्जा कराने की कोशिश की गई- योगी योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने निषादराज गुह के नाम पर रैन बसेरा बनाया और श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज के मिलन की भव्य प्रतिमा स्थापित कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस क्षेत्र की जमीन पर वक्फ के नाम पर कब्जा कराने की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में बाधाएं डालीं, भगवान श्रीराम के नाम पर सवाल उठाए और रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं। इसके बावजूद डबल इंजन की सरकार में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और कोई इसे रोक नहीं सका।