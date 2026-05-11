जेल जाकर सुधरे नहीं बनाया गैंग, बाहर आते ही लगाई हथियार बनाने की फैक्ट्री; करने लगे हाईटेक डील

मेरठ में स्वाट टीम को हथियार तस्करी करने वाले गिरोह की सूचना मिली थी। इस पर लोहियानगर के जाकिर कॉलोनी चमड़ा पैठ में फ्लैट में दबिश दी गई। पता चला कि यह फ्लैट दिलशाद को उसकी ससुराल से मिला था। वह इसी फ्लैट में मशीनें लगाकर अपने साथियों के साथ हथियार बना रहा था।

UP News : ये हथियार तस्कर जेल जाकर सुधरे नहीं बल्कि इन्होंने जेल में ही गैंग बना लिया और बाहर आने के बाद हथियार फैक्ट्री शुरू कर दी। यही नहीं, पुलिस से बचने के लिए इन तस्करों ने हाईटेक डील का तरीका निकाला। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मैसेंजर की मदद से हथियारों की खरीद-फरोख्त शुरू कर दी। स्वाट टीम और मेरठ पुलिस ने लिसाड़ी गेट के चमड़ा पैठ इलाके में फ्लैट पर दबिश दी और हथियार फैक्ट्री पकड़ ली। पांच आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। ये गिरोह लेजर कटिंग कराकर पिस्टल बना रहा था और बड़ी कीमत वसूलकर बेच रहा था।

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर बताया कि स्वाट टीम को हथियार तस्करी करने वाले गिरोह की सूचना मिली थी। इस पर लोहियानगर के जाकिर कॉलोनी चमड़ा पैठ में फ्लैट में दबिश दी गई। पता चला कि यह फ्लैट दिलशाद को उसकी ससुराल से मिला था और इसी फ्लैट में मशीनें लगाकर अपने साथियों के साथ हथियार बना रहा था। आरोपी की निशानदेही पर चार अन्य आरोपी मोइन निवासी राधना इनायतपुर किठौर, शादाब निवासी ईरा गार्डन कॉलोनी ब्रह्मपुरी, अमजद निवासी लक्खीपुरा, हसीन निवासी शास्त्रीनगर नौचंदी को गिरफ्तार किया गया।

मौके से दर्जनों पिस्टल और तमंचे बनाने का सामान, एक तैयार तमंचा और पिस्टल समेत काफी सामान बरामद किया गया। दो आरोपी कामिल निवासी ब्रह्मपुरी और मुकुल निवासी अछरौंडा परतापुर फरार हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनमें से कई आरोपी पूर्व में हथियारों की तस्करी में जेल गए थे। जेल में ही नए साथी बनाए और जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा से हथियार फैक्ट्री शुरू कर दी। आरोपियों के खिलाफ लिसाड़ी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

जिला पंचायत सदस्य का बेटा और हिस्ट्रीशीटर का भाई है मोइन गिरफ्तार मोइन 27 साल का है और मूल रूप से किठौर के राधना इनायतपुर का निवासी है। मोइन की मां मुन्नी जिला पंचायत सदस्य है और भाई वसीम किठौर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वसीम की पत्नी वर्तमान में राधना गांव की प्रधान बताई जा रही है। मोइन का भी पुराना अपराधिक रिकॉर्ड है। पूरे परिवार की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

गन हाउस पर सीखा था हथियार ठीक करना एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि अमजद गिरोह का सरगना है। पूर्व में गाजियाबाद में एक गनहाउस पर काम करता था। आर्डिनेंस फैक्ट्री में भी काम कर चुका है। ऐसे में उसे हथियार बनाने की अच्छी जानकारी है। पुलिस अधिकारियों की मानें तो अमजद की पिस्टल अभी तक की सबसे अच्छी श्रेणी की देसी पिस्टल है, जो विदेशी हथियार को टक्कर दे रही है, इसलिए इसकी ज्यादा डिमांड है।

लेजर कटिंग करने वाली की तलाश में स्वाट टीम अमजद हथियार को अच्छी लुक देने के लिए इनकी लेजर कटिंग कराता है। इस काम के लिए एक युवक को रखा हुआ था। पुलिस दबिश के दौरान आरोपी हाथ नहीं आया। उसकी तलाश में टीम को लगाया गया है। इसके अलावा मुकुल निवासी अछरौंडा परतापुर और कामिल निवासी ब्रह्मपुरी भी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।

दो महीने से वांटेड था अमजद स्वाट टीम ने एक फरवरी को लोहियानगर में हथियार फैक्ट्री पकड़ी थी। आमिर, रिहान, आमिर, अमजद उर्फ बॉबी, साजिद अंसारी और इरफान मलिक पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में अमजद फरार चल रहा था और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। अब स्वाट टीम ने गिरफ्तारी की है। ऐसे में थाना पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इनकी हुई है गिरफ्तारी 1. मोइन निवासी राधना इनायतपुर, किठौर (हाल निवासी ट्रांसफार्मर वाली गली, लोहियानगर)

2. शादाब निवासी ईरा गार्डन कॉलोनी, ब्रह्मपुरी।

3. अमजद उर्फ बॉबी निवासी लक्खीपुरा, लोहियानगर (हाल निवासी विकासपुरी जनकपुरी लिसाड़ी गेट)

4. दिलशाद निवासी चमड़ा पैठ जाकिर कॉलोनी लोहियानगर।