आपदा में कालाबाजारी ढूंढ लेते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते; LPG किल्लत के बीच अखिलेश का भाजपा पर हमला

Mar 13, 2026 11:33 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
एलपीजी किल्लत को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गैस की कमी से जनता परेशान है, लेकिन भाजपा नेता इसे नकार रहे हैं। उन्होंने तंज किया कि भाजपा नेता भूमिगत ठिकानों से निकलकर जनता के बीच जाएं और लोगों को गैस दिलाने में मदद करें। ये आपदा में कालाबाजारी ढूंढ लेते हैं।

देश में एलपीजी की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के नेता यह दावा कर रहे हैं कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं। सपा चीफ ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और करोड़ों कार्यकर्ता आखिर इस समय कहां हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या सभी नेता भूमिगत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को अपने भूमिगत ठिकानों से बाहर निकलकर जनता के बीच जाना चाहिए और गैस एजेंसियों से लोगों को गैस सिलेंडर दिलाने में मदद करनी चाहिए।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब आम लोग गैस की कमी से परेशान हैं, तब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जनता को गैस नहीं मिल रही है तो वह क्या करे। क्या लोग भाजपा नेताओं के घरों का घेराव करें, उनके कार्यालयों पर जाएं या फिर उनकी गाड़ियों को रोककर जवाब मांगें। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा हर संकट के समय सच्चाई को नकारने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि जब भी देश में किसी चीज की किल्लत होती है, भाजपा सरकार पहले उसे नकारती है और बाद में स्थिति गंभीर होने पर भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है।

उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी ऑक्सीजन गैस की कमी को लेकर सरकार पर सवाल उठे थे। लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा था। अब वही स्थिति रसोई गैस और खाद जैसी जरूरी चीजों को लेकर भी देखने को मिल रही है। सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा आपदा के समय भी कालाबाजारी का रास्ता खोज लेती है। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट में सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार और सत्ताधारी दल जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा आखिर जनता क्यों भुगते। उन्होंने मांग की कि सत्ता में बैठी भाजपा और सेवा का दावा करने वाले उसके समर्थक जरूरतमंद लोगों की मदद करें। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हालात को संभाल नहीं पा रही है तो भाजपा के लोग भूख से परेशान लोगों के लिए मुफ्त भोजनालय चलाएं और जनता की मदद करें।

