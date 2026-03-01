Hindustan Hindi News
बिजली बिल के रुपए भी न छोड़े, कर दिया खेल; जोनल मैनेजर और 2 कलेक्शन एजेंटों पर FIR

Mar 01, 2026 11:13 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
Electricity Bill News: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए बिजली बिल वसूलने वाली एक निजी कंपनी में गबन का बड़ा मामला सामने आया है। कृष्णानगर थाने में पावर कॉरपोरेशन की अनुबंधित कंपनी सरल ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के जोनल मैनेजर और दो कलेक्शन एजेंटों के खिलाफ 42.32 लाख रुपये हड़पने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह कार्रवाई डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल के आदेश पर की गई है।

कानपुर रोड एलडीए कॉलोनी निवासी अनुराग गुप्ता, जो सरल ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी कंपनी का यूपीपीसीएल के साथ एक साल का अनुबंध है। इस अनुबंध के तहत कंपनी के कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न विद्युत उपकेंद्रों पर तैनात होकर उपभोक्ताओं से बिजली के बिल वसूलते हैं।

जांच टीम को आरोपियों ने गुमराह करने की कोशिश की

गबन का यह मामला वाराणसी और जौनपुर क्षेत्र से जुड़ा है। कंपनी ने वाराणसी और जौनपुर में कामकाज के संचालन के लिए शिवम श्रीवास्तव को जोनल मैनेजर, जबकि सुशील यादव और प्रिंस वर्मा को कैश कलेक्शन एजेंट नियुक्त किया था। निदेशक के मुताबिक जब एक नवंबर को कलेक्शन की रकम कंपनी के खाते में जमा नहीं हुई, तो लखनऊ कार्यालय से पूछताछ करने पर एजेंट सुशील यादव ने बहाना बनाया कि रुपये उसके घर पर रखे हैं और वह अगले दिन जमा कर देगा, लेकिन कई दिनों तक टालमटोल जारी रहने पर 06 नवंबर को कंपनी की एक जांच टीम लखनऊ से वाराणसी पहुंची।

जांच टीम के सामने भी आरोपियों ने गुमराह करने की कोशिश की और कंपनी की एंट्री को ही गलत ठहरा दिया। हालांकि, जब खातों और आईडी का गहन मिलान किया गया, तो सच सामने आ गया। जांच में पाया गया कि वाराणसी क्षेत्र में आरोपियों ने कलेक्शन एजेंटों की मिलीभगत से 37,44,906 रुपये का गबन किया। वहीं जौनपुर क्षेत्र की आईडी का वाराणसी में अवैध इस्तेमाल कर 4,86,998 रुपये की अतिरिक्त हेराफेरी की गई। पुलिस ने शिवम श्रीवास्तव, सुशील कुमार यादव और प्रिंस वर्मा सहित कुछ अन्य अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

क्या बोले अधिकारी

कृष्णानगर के एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। गबन की गई राशि और इसमें शामिल अन्य संभावित कड़ियों की तलाश के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

