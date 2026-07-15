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यूपी में दबंगों ने क्रूरता की तोड़ दी हदें, तलवार से काट डाले युवक के दोनों हाथ

By Ajay Singh
संवाददाता, महोबा
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UP Crime News : महोबा में दबंगों ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दीं। उन्होंने एक युवक को बुलाया और तलवार से उसके दोनों हाथ काट डाले। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। गंभीर रूप से घायल लहूलुहान युवक को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से डॉक्टरों ने हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

यूपी में दबंगों ने क्रूरता की तोड़ दी हदें, तलवार से काट डाले युवक के दोनों हाथ

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के महोबा में रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहां कुछ दबंगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने एक युवक को फोन कर बुलाया और फिर तलवार से उसके दोनों हाथ काट डाले। गंभीर रूप से घायल लहूलुहान युवक को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से डॉक्टरों ने हॉयर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नामजद आरोपियों में से भाजपा से जुड़ा बताया जा रहा है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

हमले में घायल युवक का एक पैर भी टूट गया है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि महोबा शहर के समदनगर के रहने वाले बाबू सिंह के 28 वर्षीय पुत्र जयवेंद्र सिंह उर्फ विक्की को मंगलवार रात करीब दस बजे मोबाइल पर फोन कर दबंगों ने बुलाया था। युवक जैसे ही कानपुर-सागर राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा दबंगों ने कुल्हाड़ी और तलवार से उस पर हमला बोल दिया। एकाएक हुए इस हमले से युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला। युवक सड़क पर गिर गया और दबंगों ने तलवार से उसके दोनों हाथ कट डाले। इस हमले में युवक का पैर टूट गया। सिर में भी गंभीर चोट आई है।

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मौके पर पहुंचे अधिकारी

घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीओ सिटी रविकांत गोंड के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने घायल के पिता बाबू सिंह की तहरीर के आधार पर शिवप्रताप सिंह परमार निवासी समद नगर, छुट्टू बेड़िया, राहुल बेड़िया सहित दो अज्ञात के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला सहित अन्य संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। इसमें शिवप्रताप सिंह भाजपा से जुड़ा बताया जाता है। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

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क्या बोली पुलिस

युवक पर किए गए क्रूर हमले पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना से जुड़ी हर बात की तहकीकात की जा रही है। इसमें शामिल कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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