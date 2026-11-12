न शिव के, न राम-कृष्ण के सगे हैं; योगी के 'भैंस चराने' वाले बयान पर भड़के अखिलेश

सीएम योगी के योगी के ‘सैफई में भैंस चरा रहे होते’ बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने सीएम पर गोपालकों और भगवान श्रीकृष्ण के अपमान का आरोप लगाते हुए बयान को अक्षम्य बताया। अखिलेश ने कहा कि योगी न शिव, न राम-कृष्ण और न अहिल्याबाई के सगे हैं।

सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोपालकों को अपशब्द कहकर सीएम ने प्रकारांतर से गोपाल यानी भगवान श्रीकृष्ण का अपमान किया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में पाल समाज पर लाठीचार्ज और राजमाता अहिल्याबाई होल्कर से जुड़ी प्रतिमा के कथित अपमान का मुद्दा भी उठाया।

'न शिव, न राम-कृष्ण के सगे हैं' सपा अध्यक्ष ने लिखा पाल समाज को लाठी से पिटवाया था और गडरियों के होल्कर समाज से आनेवाली शिवजी की परम भक्त राजमाता देवी अहिल्याबाई जी की शिवलिंग ली हुई प्रतिमा का वाराणसी में घोर तिरस्कार किया था। ये न भगवान शिव के सगे हैं, न भगवान राम के, न भगवान कृष्ण के और न ही देवी अहिल्याबाई जी के। अखिलेश ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि सनातनी वस्त्र पहनकर निम्नस्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उन्हें सार्वजनिक मर्यादा के साथ अपने पद की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का व्यवहार पत्रकारों, अधिकारियों और अन्य लोगों के प्रति भी अपमानजनक रहा है।

इशारों-इशारों में धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना सपा अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में एक अन्य व्यक्ति को उत्तर प्रदेश बुलाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण का सार्वजनिक रूप से अपमान करते हैं और समाज को बांटने वाली भाषा बोलते हैं। अखिलेश ने कहा कि कमजोर पड़ने पर व्यक्ति अनैतिक सहारा तलाशने लगता है।