न शिव के, न राम-कृष्ण के सगे हैं; योगी के 'भैंस चराने' वाले बयान पर भड़के अखिलेश
सीएम योगी के योगी के ‘सैफई में भैंस चरा रहे होते’ बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने सीएम पर गोपालकों और भगवान श्रीकृष्ण के अपमान का आरोप लगाते हुए बयान को अक्षम्य बताया। अखिलेश ने कहा कि योगी न शिव, न राम-कृष्ण और न अहिल्याबाई के सगे हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ के ‘सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते’ वाले बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी पर गोपालकों का अपमान करने के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान अक्षम्य है। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हार की आशंका से मुख्यमंत्री की हताशा बढ़ती जा रही है और इसी वजह से उनकी भाषा का स्तर गिर रहा है।
सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोपालकों को अपशब्द कहकर सीएम ने प्रकारांतर से गोपाल यानी भगवान श्रीकृष्ण का अपमान किया है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में पाल समाज पर लाठीचार्ज और राजमाता अहिल्याबाई होल्कर से जुड़ी प्रतिमा के कथित अपमान का मुद्दा भी उठाया।
'न शिव, न राम-कृष्ण के सगे हैं'
सपा अध्यक्ष ने लिखा पाल समाज को लाठी से पिटवाया था और गडरियों के होल्कर समाज से आनेवाली शिवजी की परम भक्त राजमाता देवी अहिल्याबाई जी की शिवलिंग ली हुई प्रतिमा का वाराणसी में घोर तिरस्कार किया था। ये न भगवान शिव के सगे हैं, न भगवान राम के, न भगवान कृष्ण के और न ही देवी अहिल्याबाई जी के। अखिलेश ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि सनातनी वस्त्र पहनकर निम्नस्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उन्हें सार्वजनिक मर्यादा के साथ अपने पद की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का व्यवहार पत्रकारों, अधिकारियों और अन्य लोगों के प्रति भी अपमानजनक रहा है।
इशारों-इशारों में धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना
सपा अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में एक अन्य व्यक्ति को उत्तर प्रदेश बुलाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण का सार्वजनिक रूप से अपमान करते हैं और समाज को बांटने वाली भाषा बोलते हैं। अखिलेश ने कहा कि कमजोर पड़ने पर व्यक्ति अनैतिक सहारा तलाशने लगता है।
2027 में भाजपा की हार का दावा किया
अखिलेश यादव ने 2024 और 2026 की हार का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री 2027 में होने वाली हार से डर गए हैं। उन्होंने दावा किया कि जितनी अधिक हताशा बढ़ेगी, भाषा उतनी ही नीचे गिरती जाएगी। अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा को अपनी जीत का भरोसा होता तो मुख्यमंत्री विपक्ष पर हमला करने के बजाय अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को पांच प्रतिशत अहंकारियों और वर्चस्ववादियों बनाम 95 प्रतिशत पीडीए के बीच की लड़ाई बताया। अखिलेश के मुताबिक पीडीए में अब हर समाज के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग शामिल हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि पीडीए का जनाधार 85 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है।