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वे आरोपियों को बरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं; खीरी हिंसा के मुकदमों में देरी पर SC ने जताई नाराजगी

Dinesh Rathour नई दिल्ली/लखीमपुर खीरी, एएनआई
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उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों को पेश न किए जाने पर शुक्रवार को नाराजगी जताई की।

वे आरोपियों को बरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं; खीरी हिंसा के मुकदमों में देरी पर SC ने जताई नाराजगी

Supreme Court Order: उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों को पेश न किए जाने पर शुक्रवार को नाराजगी जताई की। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आरोपियों को बरी करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि अभियोजन पक्ष बिना किसी स्पष्टीकरण के कई गवाहों को हटा रहा है। कोर्ट इस मामले में चल रहे मुकदमों की प्रगति पर लगातार नज़र रख रहा है।

शुक्रवार को यूपी सरकार द्वारा दायर नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि लखीमपुर खीरी के सेशन जज के समक्ष लंबित दो संबंधित मुकदमों में से एक में, अभियोजन पक्ष ने शुरू में 208 गवाहों की जांच का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब वह केवल लगभग 120 गवाहों की जांच करना चाहता है। इन घटनाक्रमों का ज़िक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वे उन्हें बरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंच ने आगे चेतावनी दी कि यदि उसे सख्त टिप्पणियां करनी पड़ीं, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।

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35 गवाहों में से 26 की हो चुकी है जांच

मुकदमों में कार्यवाही की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि मुकदमा संख्या 219/2021 में शुरू में 208 गवाह शामिल थे, लेकिन अंततः अभियोजन पक्ष ने केवल लगभग 120 गवाहों की जांच का प्रस्ताव रखा। कोर्ट ने आगे यह भी नोट किया कि 44 गवाहों को छोड़ दिया गया था और 15 को बरी कर दिया गया था, जबकि 72 गवाहों की जांच अभी भी लंबित थी। दूसरे संबंधित मुकदमे (संख्या 220/2021) में, कोर्ट ने नोट किया कि जांच के लिए प्रस्तावित 35 गवाहों में से 26 की जांच पहले ही हो चुकी थी, और 9 गवाह शेष थे। हमें यह देखकर निराशा हुई है कि अभियोजन पक्ष ने इस बात का कोई भी कारण नहीं बताया है कि गवाहों की जांच क्यों नहीं की गई।

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ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

कोर्ट ने पीठासीन न्यायाधीश को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपाय करने और साथ ही गवाह सुरक्षा योजना का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ट्रायल कोर्ट को आगे यह निर्देश दिया गया कि वह ट्रायल को एक तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने की कोशिश करे। आरोपी आशीष मिश्रा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट के सामने यह बात रखी कि मिश्रा नौ साल से जेल में बंद हैं और उन्होंने अपनी सज़ा को निलंबित करने की मांग वाली अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की। इस बात का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा, अगर कोई अर्जेंसी है, तो हम इस पर विचार करेंगे। दवे ने आगे कहा कि इस मामले में काफी समय से किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

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गवाहों के साथ किए जा रहे बर्ताव पर जताई चिंता

शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इन बातों का विरोध किया और कहा कि वह एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, जिसमें कुछ नई बातों को रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। भूषण ने आरोप लगाया कि फोरेंसिक सबूतों को देखने के बाद कुछ बहुत ही परेशान करने वाली बातें सामने आ रही हैं और उन्होंने कोर्ट से इस मामले में दखल देने की अपील की। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी गवाहों से पूछताछ के लिए तय तारीखों से पहले ही उनके घरों पर जा रहे हैं, और कहा कि वह इस मुद्दे को हलफनामे के ज़रिए कोर्ट के सामने रखेंगे। स्टेटस रिपोर्ट के पैराग्राफ 5 का ज़िक्र करते हुए, भूषण ने गवाहों के साथ किए जा रहे बर्ताव को लेकर भी चिंता जताई। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस घटना से जुड़े दो अलग-अलग ट्रायल चल रहे हैं, और यह साफ किया कि पहला ट्रायल याचिकाकर्ताओं से जुड़ा है। कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2021 को पादुआ खेरी में हुई घटना से जुड़े एक और मामले का भी ज़िक्र किया, और यह पाया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट तो दाखिल कर दी गई है, लेकिन याचिकाकर्ता से जुड़ी जांच अभी भी बाकी है। बेंच ने जांच अधिकारी को चार हफ़्तों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया, और पीठासीन अधिकारी को कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला

लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तीन अक्टूबर, 2021 को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में किसानों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। चार किसानों को एक एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) गाड़ी ने कुचल दिया था। इसके बाद कथित तौर पर क्रोधित किसानों ने एक चालक और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई। एक मामले में, निचली अदालत ने दिसंबर 2023 में मिश्रा और 12 अन्य लोगों के खिलाफ किसानों की मौत के मामले में कथित हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य दंडात्मक धाराओं के तहत आरोप तय किए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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